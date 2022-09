James Cameron ha añadido una escena nueva al final de 'Avatar' para su reestreno que prepara el camino para 'Avatar 2': qué cambia y qué puede significar para la secuela

El regreso de 'Avatar' a los cines se ha saldado con un gran éxito, aunque en España todavía tendremos que esperar un poco más para poder disfrutarla. Ya sabíamos que se trataba de una versión mejorada tanto en lo visual como en lo sonoro, pero lo que quizá no esperábamos es que James Cameron haya añadido una escena nueva que sirve a modo de preparación para la inminente llegada de 'Avatar: El sentido del agua'.

Qué sucede en la nueva escena de 'Avatar'

Cuidado con los spoilers de 'Avatar'

El momento en cuestión sucede en los minutos finales de 'Avatar' cuando los humanos están siendo escoltados fuera de Pandora. En el montaje original de la película, hay un momento en el que Parker, el personaje interpretado por Giovanni Ribisi centra su mirada en Jake y Neytiri, pero acaba siguiendo adelante sin llegar a decir nada.

Pues bien, en esta nueva versión eso cambia, ya que Parker se sale de la fila y se pone enfrente de ellos, a lo que Neytiri reacciona sacando un cuchillo para que se vuelva a la fila para irse del planeta. Entonces, Parker mira a Jake y le dice "Sabes que esto no ha acabado, ¿verdad?" antes de volver a la fila, siendo entonces donde se retoma lo que vimos en cines. Una forma de dejar claro que la expulsión de los humanos de Pandora, con la excepción de unos pocos que deciden quedarse, no va a ser el final de la historia.

Esa actitud desafiante de Parker también deja claro que el personaje de Ribisi debería tener importancia en 'Avatar 2' y la teoría dominante es que Parker podría ser el padre de Spider, el hijo humano adoptivo de Jake y Neytiri. Además, algunas imágenes de 'Avatar: El sentido del agua' vistas en la D23 que lo referente a la paternidad de Spider va a tener peso en la esperada secuela.

Con todo, por ahora todo lo referente a qué podría significar no dejan de ser teorías, porque esa posibilidad de que sea el padre de Spider abre la duda de por qué Jake y Neytiri decidieron retener a un bebé humano o si simplemente descubrieron tarde que el bebé estaba allí y en realidad desconocen quién es realmente su padre.

Lo que sí es evidente es que Cameron no habría introducido un detalle así de forma azarosa y que es algo que ya había rodado en su momento y acabó decidiendo dejarlo fuera. Ahora habrá que esperar hasta el 16 de diciembre para comprobarlo. Además, no nos olvidemos de que el propio Cameron nos ha prometido que 'Avatar: El sentido del agua' no es previsible...