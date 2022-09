"Os garantizo que 'Avatar 2' no es previsible". James Cameron está convencido de que la esperadísima secuela va a sorprender al público

El inminente reestreno de 'Avatar' en 4K está llevando a que James Cameron conceda varias entrevistas. Hace unos días comentaba que se enfrentó a Fox para no tener que acortar la primera entrega y ahora le ha tocado referirse a 'Avatar 2' para asegurar en IGN de que lo que cuenta en la esperada secuela no es previsible:

Os garantizo que no podréis predecirla. Lo que más odia la gente es ir a ver una película y decir 'oh... predecible'. Esto no es previsible, no lo creo. Desafío a cualquiera a predecir hacia dónde va esta historia.

Recordemos que Cameron había dirigido dos de las secuelas más aclamadas de todos los tiempos. La primera fue 'Aliens, el regreso', un título determinante para terminar de convertirlo en uno de los directores más populares de Hollywood, mientras que la segunda fue 'Terminator 2: El juicio final', una aportación brutal al cine de acción que además supuso un hito en el campo de los efectos visuales. A eso hay que añadir que 'Avatar' recibió varias acusaciones de plagio que el propio cineasta no dudó en aclarar.

Por ello, la presión añadida es especialmente fuerte. Habrá espectadores que no duden en hacer todo lo posible por trazar comparaciones con títulos ajenos a la franquicia, mientras que el hecho de que no pueda ser previsible resulta difícil de creer en una superproducción de este calibre. Al respecto, Cameron hace una aclaración sobre el eje dramático de 'Avatar 2' que no suena nada mal:

Seguimos a Jake y Neytiri hacia adelante en el tiempo, 15 años hasta que tienen una familia de preadolescentes y adolescentes. Una especie e dinámica familiar. No es una dinámica familiar tipo Hallmark o Disney. Es una dinámica familiar muy disfuncional, pero al final hay un núcleo del que todos sacan su fuerza. Creo que eso es lo que es fundamentalmente diferente de la primera.

Personalmente, lo que más me podría sorprender de ahí es que Jake o Neytiri mueran en 'Avatar 2', pero tengo mis dudas sobre que Cameron haya optado por algo tan drástico con al menos otras tres entregas más en el horizonte...