'Mentiras arriesgadas 2': por qué la mejor película de James Cameron se quedó sin la secuela que nos habían prometido y que ya tenía un guion aprobado

'Mentiras arriesgadas' es una película estupenda, mi favorita de toda la filmografía de James Cameron, que además fue un gran éxito de taquilla. Por ello, se tardó bien poco en empezar a hablar de la posibilidad de una secuela, llegando a confirmarse que sería el siguiente trabajo del cineasta tras el estreno de 'Titanic'.

El terrorismo dejó de ser divertido

Eso sí, Cameron no estaba del todo seguro sobre si quería dirigirla, lo cual no impidió que trabajase con Jeff Eastin, que años después cocrearía la serie 'Ladrón de guante blanco', para la elaboración del guion. La idea era que 'Mentiras arriesgadas 2' se estrenase a mediados de 2001 y que tanto Arnold Schwarzenegger como Tom Arnold y Jamie Lee Curtis volvieran a interpretar a los personajes que ya dieron vida en la primera entrega.

Tras unos pequeños retrasos, el guion estaba ya listo a principios de 2001. Todavía entonces no estaba claro si Cameron iba a dirigirla, pero sí que la película iba a hacerse. Eso cambió para siempre con los atentados terroristas del 11 de septiembre de ese año, aunque Schwarzenegger llegó a declarar a comienzos de 2002 que quizá se retrasara un poco, pero que el plan era seguir adelante con ella:

James Cameron acabó el guion hace unos pocos meses, pero no estoy seguro de que se ruede este año. Voy a estar ocupado mucho tiempo con 'Terminator 3' y no es mi estilo pasar tan rápido a hacer otra película así de grande. Me gusta hacer una al año como mucho. Rodaremos el año que viene. Tenemos un buen guion. Tendremos que hacer unos pocos cambios porque trata ciertos temas terroristas, pero está prácticamente listo.

Sin embargo, el propio Cameron dejó claro meses después que el proyecto estaba muerto tras lo sucedido en septiembre del año anterior: "El terrorismo ya no es algo que te puedas tomar tan a la ligera como hicimos en la primera. No se me ocurre cómo podría hacerse en el clima actual".

El único que conservaba cierto optimismo al respecto era Schwarzenegger, pues Curtis incidió en lo mismo que Cameron. Además, el actor se pasó durante un tiempo a la política, lo cual pareció terminar de sepultar por completo 'Mentiras arriesgadas 2'. No obstante, en 2005 llegó un rayo de esperanza por unas declaraciones del propio Schwarzenegger diciendo que se había reunido con Cameron, Curtis, Bill Paxton y Eliza Dushku, y que el rodaje se iniciaría en cuanto dejase de ser Gobernador de California.

El también protagonista de 'Depredador' se mantuvo finalmente en el caso hasta enero de 2011, pero dos años antes nos quedó claro que podíamos ir olvidándonos de 'Mentiras arriesgadas 2', ya que Cameron, quien por aquel entonces seguro que ya estaba pensando en 'Avatar: El sentido del agua', dejó claro que no existía ningún tipo de plan para hacerla.

El proyecto ha estado muerto y sepultado desde entonces, refiriéndose solo a él para recordar que nunca se haría, con Curtis apuntando en 2019 que "no creo que podamos hacer otra 'Mentiras arriesgadas' después del 11 de septiembre". Lo curioso es que puede que nunca tengamos secuela, pero sí que se ha estado trabajando durante años en una adaptación televisiva que finalmente se estrenará en febrero de 2023. Ya veremos entonces cuánto hay de 'Mentiras arriesgadas' más allá de su título.

