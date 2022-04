'Alita: Ángel de combate': por qué la impresionante película de Robert Rodriguez y James Cameron sigue sin secuela (y qué posibilidades hay de que se haga)

'Alita: Ángel de combate' fue un proyecto muy querido por James Cameron durante años. Finalmente acreditado como coguionista y productor, el director de la esperada 'Avatar 2' acabó confiando en Robert Rodriguez para hacerlo realidad. La película acabó llegando a los cines a principios de 2019 y desde entonces se ha venido hablando de la posibilidad de una posible 'Alita: Ángel de combate 2' sin que sigue sin concretarse.

Una viabilidad discutible

Lo cierto es que 'Alita: Ángel de combate' no fue el bombazo en taquilla que Fox esperaba. Con un coste estimado de entre 150 y 200 millones de dólares, los 405 millones que amasó en su paso por los cines supieron a poco. Sobre todo porque en Estados Unidos se quedó especialmente por debajo de lo esperado con una taquilla de apenas 85 millones de dólares.

No fue, ni mucho menos, la primera vez que surgían dudas con algo así. Ya en su momento se canceló la secuela de 'La brújula dorada' principalmente por sus decepcionantes ingresos en Estados Unidos, mientras que en el caso de 'Pacific Rim' sí que se acabó dando luz verde a una secuela, la cual acabó reportando pérdidas a Warner.

Y es que la película dirigida por Guillermo del Toro había ingresado 111 millones de dólares en China, un mercado que cada año iba a más, por lo que seguro se esperaba que eso ayudase a que 'Pacific Rim: Insurrección' superase los ingresos de su predecesora.

No fue el caso, y algo me dice que eso también acabó jugando en contra de la secuela de 'Alita: Ángel de combate', pues esta última también funcionó muy bien en China, donde amasó 133 millones de dólares. El problema es que eso sucedió apenas meses después de que la intentona con la secuela de 'Pacific Rim' dejase claro que igual no era conveniente confiarlo todo al mercado chino.

Sospecho que eso también fue clave para que 'Warcraft: El origen' nunca tuviese secuela pese a los 225 millones de dólares que ingreso en China, más de la mitad de sus ingresos mundiales. ¿Qué comparte también 'Warcraft: El origen' con los otros títulos mencionados? El enorme fiasco que fue en Estados Unidos, donde apenas amasó 47 millones.

Además, el estreno de 'Alita: Ángel de combate' se produjo poco después de que Disney adquiriese Fox, algo que hizo que saltasen por los aires todos los planes que el segundo estudio tenía. Por lo pronto, nada de superproducciones más allá de las secuelas de 'Avatar', pues incluso grandes franquicias como 'Alien' han acabado relegadas a series de televisión o largometrajes de presupuesto contenido para estrenarse de forma directa en streaming.

¿Qué dicen los implicados?

Desde Disney no han hecho ningún comentario sobre una posible secuela de 'Alita: Ángel de combate'. Rosa Salazar fue la primera en echar un jarro de agua fría sobre las esperanzas de los fans al afirmar en verano de 2019 que no había oído nada sobre una posible continuación, aunque aclarando también que estaría encantada de hacerla.

Meses después fue Christoph Waltz quien dijo que tampoco había escuchado nada sobre una secuela y que quizá no encajaba dentro de los planes que tenía Disney. Eso sí, el doblemente oscarizado actor no dudó en dejar claro que "por supuesto" que volvería de darse el caso.

La cuestión es que 'Alita: Ángel de combate' había dejado claras sus intenciones de no ser más que el comienzo de algo mayor, hasta el punto de contratar a Edward Norton para un personaje sin diálogos en la primera entrega que ganaría importancia después. ¿Qué es lo que han comentado Rodriguez y Cameron al respecto?

Cameron ya dejó claro poco antes del estreno que "tenemos un plan", pero recordó también que era un poco atrevido pensar en ello antes de demostrar la viabilidad comercial de la primera entrega. Desde entonces, Rodriguez ha sido el único de los dos que ha comentado algo al respecto, primero en enero de 2021 asegurando que seguía interesado y que esperaba que llegase a hacerse. Más interesante fue lo que desveló en diciembre del año pasado:

James Cameron y yo hemos hablado recientemente sobre ello y todavía estamos muy interesados. Le dije, "Déjame acabar 'El libro de Boba Fett' y pensemos entonces algo.

Han pasado ya más de tres meses desde entonces, pero tengamos en cuenta que ahora es Cameron el que está muy ocupado dando los últimos retoques a 'Avatar 2', por lo que todo apunta a que habrá que esperar más para tener novedades. Y eso si la cosa llega a algún sitio, que a estas alturas empieza a sonar más a uno de esos deseos de los directores que nunca se concretan. Que yo todavía estoy esperando la adaptación de 'La larga marcha' a cargo de Frank Darabont o la secuela de 'The Italian Job'. Vamos, que en principio sus opciones de hacerse realidad con bien escasas.