Taquilla: 'Cómo entrenar a tu dragón 3' logra el mejor estreno de la trilogía y 'Alita' triunfa en China

Este ha sido el fin de semana de los Premios Óscar pero la actualidad no se detiene y la taquilla nos ha dejado un par de noticias llamativas. Por un lado, 'Cómo entrenar a tu dragón 3' ('How to Train Your Dragon: The Hidden World') recaudó 55,5 millones de dólares en Estados Unidos (58 sumando lo cosechado en un pase especial previo), logrando el nº1 del TOP 10 y el mejor estreno de lo que llevamos de 2019, por ahora.

Además, es el mejor estreno de la trilogía. Todo un triunfo para Dean DeBlois, director de las tres entregas de esta franquicia de DreamWorks y Universal basada en los libros de Cressida Cowell. Globalmente, 'Cómo entrenar a tu dragón 3' suma ya 275 millones (costó 129M$). En España también ha sido número 1 con un estreno de 2,4 millones de euros.

China podría ser responsable de que haya trilogía de 'Alita'

Por otro lado, 'Alita, ángel de combate' no va a necesitar arrasar en Estados Unidos (donde no arrancó con mucha fuerza) porque está triunfando en China. La nueva película de Robert Rodriguez basada en el manga de Yukito Kishiro ha cosechado 64 millones durante sus primeros días en los cines chinos, rompiendo el récord de febrero en salas IMAX. Acumula ya 263 millones en todo el mundo desde su estreno el pasado 5 de febrero.

Eso ya sí es una cifra interesante para un blockbuster de 170 millones, y los que hemos quedado cautivados podemos esperar con ilusión que se ponga en marcha la segunda entrega. De hecho, Rodriguez ha revelado que el productor y coguionista James Cameron tiene el plan de realizar una trilogía.