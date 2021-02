'The Italian Job': Mark Wahlberg y Charlize Theron se enfrentan a Edward Norton en un pasatiempo de primera

Hollywood mostró hace unos años un interés especial hacia las nuevas versiones de películas de míticas películas de atracos. Eso nos dio varias alegrías con 'El secreto de Thomas Crown', 'Ocean's Eleven' o 'The Italian Job', un muy entretenido thriller de acción que esta noche recupera Antena 3 a partir de las 22:10.

Recuerdo ver en su momento en cines esta película dirigida por F. Gary Gray, quien apenas cuatro años había enfrentado a Samuel L. Jackson con Kevin Spacey en 'Negociador', una cinta de lo más recomendable. Para 'The Italian Job' optó por un enfoque más espectacular en la que era la gran apuesta de Paramount para el verano de 2003.

Puro disfrute

No fueron pocos los que la condenaron al compararla con la cinta original protagonizada por Michael Caine, pero personalmente siempre he disfrutado más con este remake que es mucho más que una estilosa oda a los Minis. Por lo pronto, cuenta con un reparto envidiable, aunque sea cierto que Edward Norton, que participó obligado en ella por un contrato que tenía con Paramount, no ofrezca su mejor versión.

Sin embargo, Norton sigue siendo un rival de categoría para la banda liderada por Mark Wahlberg a la que acaba uniéndose Charlize Theron. El motor narrativo no deja de ser una de esas venganzas que ya hemos visto en multitud de ocasiones, pero sus responsables tienen muy claro que por encima de todo hay que divertir al espectador, ya sea a través de impresionantes escenas de persecución, con esa medida presencia del humor a través de sus personajes secundarios -muy efectivas las apariciones de Seth Green, Mos Def y Jason Statham- o por la agilidad para planear y ejecutar el plan.

Sí, 'The Italian Job' es de lo más previsible, pero es que nunca intenta ser otra cosa y además ofrece una versión limpia de las escenas de la acción, huyendo de los peores vicios heredados del mundo del videoclip que tan en boga empezaban a estar por esa época. De hecho, hay cierta elegancia en el trabajo de puesta en escena, sin llegar nunca a los niveles exhibidos por Steven Soderbergh en 'Ocean's Eleven' apenas dos años antes, pero sí suficientes para evitar que esa una película de acción más.

Dicho de otra forma, 'The Italian Job' es puro cine comercial, una de esas propuestas que entienden muy bien la necesidad de hacer pasar un buen rato al espectador, pero también de cuidar con cierto mimo lo demás. Cierto que el guion no es nada del otro mundo y eso lleva a que sus personajes de forma aislada no sean realmente nada del otro mundo, pero están bien presentados, defendidos con solvencia por su reparto y logrando transmitir la química necesaria para que uno se meta más en la acción.

A esto hay que añadir que tiene un ritmo perfecto para enganchar al espectador sin caer en el uso gratuito de los fuegos de artificio. No me olvido tampoco de lo bien que encaja la banda sonora de John Powell para potenciar ese lado más ágil y espectacular. Vamos, que en ningún caso te va a cambiar la vida, pero sí es probable que te haga disfrutar durante su ajustado metraje, incluso aunque la hayas visto ya varias veces, como es mi caso.

'The Italian Job' no arrasó en taquilla pero sí que dejó beneficios, ya que ingresó 176 millones de dólares frente a un presupuesto de 60. De hecho, no se tardó en empezar a hablar de una posible secuela, llegando a anunciarse su estreno para finales de 2005, pero la cosa nunca fructificó. Desde entonces se ha vuelto a mencionar en alguna ocasión, pero siempre señalando que lo más probable es que nunca se haga.