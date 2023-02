James Cameron admite que estaba equivocado con el final de 'Titanic': "Jack podría haber aguantado hasta que llegase el bote salvavidas"

Uno de los debates más extendidos de la historia del cine es si era realmente necesario que Jack perdiese la vida al final de 'Titanic'. El propio James Cameron anunció hace poco que había realizado un especial para demostrar científicamente que el personaje de Leonardo DiCaprio tenía que morir sí o sí. Pues bien, en el mismo ha tenido que admitir que había al menos una forma de que podría haber sobrevivido.

El estudio ha sido realizado en el especial 'Titanic: 25 Years Later With James Cameron' que se emitirá próximamente en National Geographic y consta de tres pruebas para comprobar si era viable que los dos enamorados aguantasen con vida hasta la llegada del bote salvavidas. Para ser lo más certero posible, el cineasta contrató a dos especialistas con un peso similar al que tenían DiCaprio y Kate Winslet por aquel entonces.

La primera prueba sirvió para desmontar la teoría más extendida, porque sí es cierto que había espacio para los dos en la tabla, pero eso lleva a que la mayor parte del cuerpo de ambos quede sumergida en el agua helada, lo cual habría acabado con la vida de ambos.

La cosa se complica algo más en la segunda, ya que tanto Jack como Rose estarían ambos en la tabla con la parte superior de sus cuerpos por encima del agua -el objetivo era que sus órganos vitales no estuvieran entre la parte del cuerpo sumergida-. Al respecto, Cameron ya da a entender que Jack podría haber aguantado lo suficiente: "Fuera del agua, las violentas sacudidas de su cuerpo le estaban ayudando. Haciendo una proyección, podría haber aguantado bastante. Como horas".

Ahí ya hubiese dependido de cuánto tardase en llegar la ayuda, pero entra en escena el tema de la resistencia. Los dos especialistas hicieron la prueba bien descansados, situación en la que no se encontraban Jack y Rose, por lo que todo apunta a que no hubiesen sido capaces de mantener esa posición segura durante suficiente tiempo para sobrevivir.

Donde a Cameron no le quedó otra que reconocer que Jack podría haber sobrevivido fue en la tercera prueba. En ella, los especialistas tuvieron que pasar por una actividad equiparable a la que tiene Jack y Rose antes de que se hunda el barco y añadió un detalle que no se incluye en la película: Rose le da a Jack su chaleco salvavidas. Ante eso, Cameron concluyó lo siguiente:

.@GMA FIRST LOOK: @natgeo special “Titanic: 25 Years Later with James Cameron” will settle the debate once and for all: could Jack have survived?@JimCameron@natgeotv pic.twitter.com/OkKCXaEkvF