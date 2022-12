"Jack tenía que morir". James Cameron y Kate Winslet zanjan la polémica sobre el final de 'Titanic' de forma indiscutible

Pocos debates han surgido a lo largo de la historia del cine que hayan dado tanto de lo que hablar como el final de 'Titanic'. Desde el mismo momento de su estrenó se empezó a hablar sobre la posibilidad de que Jack no tenía por qué morir. Tanto se ha hablado al respecto que el mismísimo James Cameron ha querido zanjar el tema de una forma totalmente irrebatible -pues su explicación anterior sí que era discutible-.

El cineasta ha aprovechado la campaña promocional de 'Avatar: El sentido del agua' para anunciar que ha realizado un estudio científico que determine de forma irrefutable que solamente uno de los dos protagonistas podía sobrevivir, declarando lo siguiente al respecto:

Por ahora solo nos queda confiar en su palabra, pero todo apunta a que será durante el próximo San Valentín cuando podamos ver ese especial. A fin de cuenta, Cameron apunta a que será en febrero y no hay ningún día más apropiado durante ese mes que el 14.

Eso sí, Cameron no ha sido el único que se ha pronunciado al respecto durante estos días, ya que Kate Winslet también ha querido dar su punto de vista al respecto, y coincide con la del también director de títulos como 'Terminator' o 'Mentiras arriesgadas':

Kate Winslet talks about the Titanic door question decades later. And I agree with her. pic.twitter.com/2VVyMEd9dK