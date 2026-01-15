HOY SE HABLA DE

James Cameron tiene muy claro por qué no se llevo el Óscar con 'Avatar: el sentido del agua'. "Todo el mundo se echó atrás por miedo a la IA"

Según Cameron, debió haber estado, por lo menos, en consideración para mejor película en vez de ser una opción "de relleno". Ya veremos lo que pasa con la tercera...

Avatar
No pasa un solo día sin que un programa o una web que has utilizado todos los días sin mayor problema anuncie, de pronto, que implementará la IA para "mejorar el servicio". La gran mayoría del público, acostumbrado a lo de siempre, no va a tocar estas funciones adicionales a no ser que te obliguen, y a fuerza de tratar de controlar el debate, está originando el efecto contrario: una sensación de absoluta pesadez respecto a la IA. James Cameron, desde luego, está seguro de ello, y de hecho cree que esa sensación le dejó sin su Óscar por 'Avatar: el sentido del agua'.

IAvatar

Cabe recordar que 'Avatar' fue nominada a nueve premios de la Academia (incluyendo mejor película y mejor director), y ganó los de dirección de arte, fotografía y efectos visuales, mientras que su segunda parte tuvo que conformarse con cuatro nominaciones (incluyendo mejor película) y se llevó a casa el de mejores efectos visuales. Y tal y como ha contado en el podcast Awards Chatter, sabe a quién echarle la culpa de no llevarse más: los haters de la IA.

Con la primera película, nunca sabremos si perdimos por un voto o 500. Pero estábamos en juego. Eso no pasó para nada en 'Avatar 2', y considero que es, de muchas maneras, la película más bonita que he hecho jamás. No diré que no me decepcionó, pero sí diré que según mi análisis a posteriori tuvo mucho que ver lo que pasó con la huelga de guionistas y cómo todo el mundo se echó atrás por miedo a la IA.
De hecho, parece estar bastante seguro de lo que pasó, hasta el punto de representarlo: "Creo que nuestra comunidad de cineastas, al no entender cómo hago estas películas, piensa: 'Ah, están hechas por ordenador y probablemente se trate de la típica IA generativa, lo que supone una completa perversión del proceso de actuación, bla, bla, bla'. Casi puedes escribir el guion de la situación". A su favor hay que decir, eso sí, que no parece que utilizara IA generativa en absoluto en 'Avatar: El sentido del agua'. O eso afirma, al menos.

Creo que nos ha afectado una reacción negativa contra la IA, ¡aunque nosotros no la utilizamos! Nunca hemos utilizado IA generativa: no hay ni una sola imagen en la nueva película que haya sido creada por IA generativa. Creo que en aquel momento nos juzgaron con un rasero muy amplio y hubo una reacción muy negativa. Dicho esto, es posible que a la gente simplemente no le gustara la película. Yo creo que era buena de cojones. ¡Era buena, tíos!

Eso sí, dado que ya ha anunciado que en 'Avatar 4' va a tener que reducir el presupuesto de alguna manera... bueno, nunca se sabe cómo vamos a volver a ver Pandora, ¿no?

