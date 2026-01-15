James Cameron tiene muy claro por qué no se llevo el Óscar con 'Avatar: el sentido del agua'. "Todo el mundo se echó atrás por miedo a la IA"

No pasa un solo día sin que un programa o una web que has utilizado todos los días sin mayor problema anuncie, de pronto, que implementará la IA para "mejorar el servicio". La gran mayoría del público, acostumbrado a lo de siempre, no va a tocar estas funciones adicionales a no ser que te obliguen, y a fuerza de tratar de controlar el debate, está originando el efecto contrario: una sensación de absoluta pesadez respecto a la IA. James Cameron, desde luego, está seguro de ello, y de hecho cree que esa sensación le dejó sin su Óscar por 'Avatar: el sentido del agua'.

IAvatar

Cabe recordar que 'Avatar' fue nominada a nueve premios de la Academia (incluyendo mejor película y mejor director), y ganó los de dirección de arte, fotografía y efectos visuales, mientras que su segunda parte tuvo que conformarse con cuatro nominaciones (incluyendo mejor película) y se llevó a casa el de mejores efectos visuales. Y tal y como ha contado en el podcast Awards Chatter, sabe a quién echarle la culpa de no llevarse más: los haters de la IA.

Con la primera película, nunca sabremos si perdimos por un voto o 500. Pero estábamos en juego. Eso no pasó para nada en 'Avatar 2', y considero que es, de muchas maneras, la película más bonita que he hecho jamás. No diré que no me decepcionó, pero sí diré que según mi análisis a posteriori tuvo mucho que ver lo que pasó con la huelga de guionistas y cómo todo el mundo se echó atrás por miedo a la IA.

De hecho, parece estar bastante seguro de lo que pasó, hasta el punto de representarlo: "Creo que nuestra comunidad de cineastas, al no entender cómo hago estas películas, piensa: 'Ah, están hechas por ordenador y probablemente se trate de la típica IA generativa, lo que supone una completa perversión del proceso de actuación, bla, bla, bla'. Casi puedes escribir el guion de la situación". A su favor hay que decir, eso sí, que no parece que utilizara IA generativa en absoluto en 'Avatar: El sentido del agua'. O eso afirma, al menos.

Creo que nos ha afectado una reacción negativa contra la IA, ¡aunque nosotros no la utilizamos! Nunca hemos utilizado IA generativa: no hay ni una sola imagen en la nueva película que haya sido creada por IA generativa. Creo que en aquel momento nos juzgaron con un rasero muy amplio y hubo una reacción muy negativa. Dicho esto, es posible que a la gente simplemente no le gustara la película. Yo creo que era buena de cojones. ¡Era buena, tíos!

Eso sí, dado que ya ha anunciado que en 'Avatar 4' va a tener que reducir el presupuesto de alguna manera... bueno, nunca se sabe cómo vamos a volver a ver Pandora, ¿no?

