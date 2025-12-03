James Cameron asegura que no hay IA Generativa en 'Avatar 3', pero no cierra la puerta a esta tecnología. "Hollywood se autorregulará"

A James Cameron no le importa tirar de inteligencia artificial para hacer remasterizaciones pochas de sus películas para el mercado doméstico, pero otra cosa muy distinta es tirar de ella para moldear su franquicia estrella. El director, durante una entrevista con ComicBook ha confesado que en 'Avatar: Fuego y ceniza' no hay un ápice de IAGen y, de paso, ha explicado lo que le aterra de una tecnología que no repudia en absoluto.

El problema humano

Durante la conversación, el cineasta explicó que lo que más le asusta de la inteligencia artificial no tiene nada que ver con la industria audiovisual, con su potencial para acabar con infinidad de puestos de empleo o con el modo en que, probablemente, termine reduciendo la creatividad a un prompt prefabricado. El verdadero problema es, según él, la naturaleza humana.

“Lo llaman el ‘problema Skynet’, y se está discutiendo. Pero obviamente, de lo que están hablando es de alineación. Si estás al tanto de los problemas de inteligencia general y de la IA en general, la alineación es un gran tema. Tienen que ser entrenadas, tienen que ser enseñadas, tienen que estar restringidas de manera que solo trabajen para el bien humano. El problema es: ¿quién toma esa decisión? ¿Quién decide qué es lo mejor para nosotros? Ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo en nada. Todas las religiones discrepan sobre ética y moralidad, y así sucesivamente. Todos los gobiernos tienen ideas diferentes, así que, ¿cuál moralidad, cuál sentido de lo que es mejor para nosotros, prevalecerá?.

No puede haber alineamiento a menos que nosotros, como humanos, tengamos consenso, y no tenemos consenso. Probablemente ahora mismo estamos casi en un mundo sin consenso. Y luego empiezas a sumar desinformación e información errónea intencionada. Encima de eso, es como: no vamos a resolver esto a tiempo. Y ellos van directos hacia ello con miles de millones y miles de millones invertidos”.

Cameron, además, ha asegurado que sus preocupaciones están más centradas en la "gran IA" que en la "pequeña IA", siendo esta última la generativa que tantos quebraderos de cabeza está dando a artistas multidisciplinares durante los últimos meses. Eso sí, por si su 'Avatar 3' corre riesgo de boicot —los IA Bros se sorprenderían de la cantidad de detractores que tiene—, no ha dudado en subrayar que Pandora está libre de seres humanos con seis dedos y otras lindezas.

“No soy negativo con respecto a la IA generativa. Solo quería señalar que no la usamos en las películas de Avatar. Honramos y celebramos a los actores. No los reemplazamos. Eso encontrará su nivel. Creo que Hollywood se autorregulará en ese sentido. Encontraremos la manera de gestionarlo. Pero solo podremos hacerlo como artistas si existimos. Así que es la amenaza existencial de la gran IA lo que me preocupa más que todo eso”.

No soy un especial fan de creer en la autorregulación, pero si Cameron lo dice, habrá que creerle. O no.

