Los motivos de la separación de los hermanos Safdie salen a la luz y ponen en peligro la carrera de 'Marty Supreme' y Timothée Chalamet en los Oscar

He de confesar que uno de mis descubrimientos cinematográficos favoritos de los últimos años han sido los hermanos Safdie. Cuando en 2017 el dúo de cineastas dio su primer puñetazo sobre la mesa con la fantástica 'Good Time', caí completamente rendido ante un estilo único para perfilar odiseas urbanas capaces de destrozarte los nervios que perfeccionaron un par de años después con la aún más redonda 'Diamantes en bruto'.

Por suerte o por desgracia, el último año nos ha dejado una ruptura, al menos laboral, entre Josh y Benny, que han estrenado por separado sus notables 'Marty Supreme' y 'The Smashing Machine'. Los motivos sobre esta separación han sido una incógnita hasta el momento, y ojalá hubiesen seguido así, porque vuelven a demostrar que la industria cinematográfica es una de las más turbias del show business.

La peor cara del cine

Según ha publicado Page Six, el origen de la discordia entre los Safdie se remonta al rodaje de la mencionada 'Good Time'; concretamente al de una escena de sexo en la que el actor Buddy Duress, bajo los efectos de estupefacientes, le mostró el pene a su compañera de reparto, preguntándole a la actriz con la que compartía set si "podía metérsela". La intérprete, menor de edad, sólo tenía 17 años.

Tal y como explica una fuente implicada en la producción, Josh Safdie observaba la acción desde el monitor y su hermano Benny, que desconocía la edad de la chica, se encontraba en la esquina sujetando la percha de sonido. "Cualquier director que viese eso debería gritar '¡Corten!' y detener la escena, pero Josh permitió que continuase", asegura la persona que presenció los hechos.

Los Safdie eliminaron del montaje final la escena de marras antes de que el largometraje debutase en el Festival de Cannes bajo el ala de A24, según fuentes cercanas al estudio y la filmación, "por motivos creativos". No fue hasta 2022 cuando el incidente comenzó a tener consecuencias, después de que el antiguo productor de los Safdie, Sebastian Bear-McClard, que contactó con la muchacha de 17 años a través de Instagram para mantener después un encuentro informal en un loft del Soho, amenazase con difundir lo ocurrido en medio de su divorcio con Emily Ratajkowski.

Según parece, fue por aquél entonces cuando Benny Safdie descubrió la edad de la actriz de 'Good Time' cuando filmaron la escena, enemistando a los hermanos con Bear-McClard, a quien culparon de haber contratado a una menor. El productor, que no estuvo presente durante la presunta agresión de Duress a la actriz, aseguró que no era el responsable de comprobar ese dato. Un año después, los Safdie cortaron vínculos laborales en lo que parece ser un caso de "sálvese quien pueda".

Está por ver si el impacto de esta noticia tendrá efecto en la temporada de premios para una 'Marty Supreme' que parte como una de las grandes favoritas en los Oscar con 9 nominaciones, incluyendo la de un Timothée Chalamet que, seguramente, esté algo inquieto dadas las circunstancias.

