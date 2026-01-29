El final original de 'Marty Supreme' tenía vampiros. Era tan delirante que en A24 pensaron que se trataba de "un error"

Que 'Marty Supreme' es una de las grandes películas del curso cinematográfico es tan verídico como Timothée Chalamet está a un pasito de ganar el Oscar. La nueva película de Josh Safdie, esta vez en solitario, es una auténtica joya capaz de mantenerte al vilo del asiento durante 150 minutos implacables, rebosantes de buen cine y con una narrativa tan arrolladora como su descomunal —y ninguneada en la temporada de premios— banda sonora.

Ahora bien, en lo que respecta a su historia, el cierre de esta suerte de biopic deportivo en clave de thriller podría haber sido radicalmente diferente al que hemos terminado viendo en la gran pantalla. Al menos así lo ha confesado Safdie durante el último episodio del A24 Podcast, donde ha explicado a Sean Baker el final que escribió durante una de las primeras versiones de guion.

Pimpón y chupasangres

La descripción comienza de un modo coherente y consecuente en cierto modo con la historia del filme y su tono. Cuidado porque a partir de aquí habrá algún pequeño spoiler de 'Marty Supreme':

Convierte la zapatería en la tienda más exitosa de Orchard Street. Cambia su nombre a Marty Mauser's Shoes. Franquicias, franquicias otra vez, deja el estado de Nueva York, se convierte en un hombre muy rico. Todas las métricas del éxito están ahí. Su familia crece, deja la ciudad, tiene una casa preciosa, y termina con él en un concierto de Tears for Fears con su nieta. Tienen asientos geniales, en primera línea, y está viendo el concierto. Y está pensando en 'Everybody Wants to Rule the World', y en la juventud, y en lo que eso significa, y en que ha tenido éxito, pero no está haciendo lo que creía que había nacido para hacer en este planeta.

Hasta aquí, todo correcto, pero es entonces cuando cae la bomba. Durante el tercer acto de la cinta, Milton Rockwell, interpretado por Kevin O'Leary, dice a Marty que es "un vampiro" para darle a entender que tiene muchísima más experiencia en la vida y en los negocios que él. En el final original, la cosa era bastante más literal, hasta el punto de que en A24, según explica el director del filme, llegaron a creer que era "un error" en la redacción:

Estás centrado en sus ojos, construimos las prótesis para Timmy y todo, y Mr. Wonderful aparece detrás de él y le muerde en el cuello, y esa era la última imagen. Y no ha envejecido.

O'Leary contó a Variety que estaba totalmente a favor del giro vampírico, explicando que Josh Safdie "llegó tan lejos como para hacer dientes digitales", aunque aportando algo de cordura añadiendo un claro "Sé que suena demencial, pero para mí hubiese sido el castigo correcto".

De hecho, el actor sugirió que el final de Marty era demasiado dulce, con su personaje "jodido" y con el protagonista con un "final kumbaya". ¿Su propuesta para hacer justicia? Que el hijo que tiene con Rachel naciese muerto; un castigo al egoísmo del tenista de mesa que Safdie llegó a considerar en serio, pero que terminó descartando al verlo como demasiado "enfermizo".

Con o sin vampiros y traumas de última hora, 'Marty Supreme' es todo un bombazo para enmarcar.

