Timothée Chalamet, ahora más cerca del Óscar, afirma que las derrotas hicieron su victoria en los Globos de Oro "mucho más dulce"

Con solo 30 años, Timothée Hal Chalamet parece tener el mundo a sus pies. O, como mínimo, el mundo del cine. El actor es una de las nuevas grandes estrellas de Hollywood después de protagonizar éxitos como 'Call Me By Your Name', el remake de 'Mujercitas', el spin-off de 'Wonka' o la saga de 'Dune', pero ha cimentado su trayectoria sobre el talento, convirtiéndose en uno de los nombres más solicitados de los últimos años.

Chalamet consigue su primer Globo: lo siguiente, el Óscar

Y ya empieza a recoger los frutos en forma de premios. En la 83ª gala de los Globos de Oro, Chalamet ganó el primer Globo de Oro de su aún joven carrera. Y podemos criticar los premios todo lo que queramos (desde luego no tienen la mejor reputación del mundo) pero lo cierto es que es un evento que cuenta en Hollywood; su fiesta reúne a numerosas estrellas y todos quieren ganar. Todos quieren su porción de protagonismo o, por lo menos, ser mencionado en los agradecimientos, como vimos en la imprescindible 'The Studio'.

Timothée Chalamet, de nacionalidad estadounidense y francesa, acaba de ganar este globo dorado y, lejos de quitarle importancia, lo ha celebrado como si llevase décadas intentándolo; como si fuera el éxito de su vida. Y al final, eso también cuenta. El público quiere que gane alguien que se lo merece, pero también alguien que sabe apreciar su fortuna, su victoria. Como lo haría cualquiera de los que están mirando la pantalla.

Desde luego, su victoria tiene mérito. Ganó la estatuilla al mejor actor en una película de comedia o musical, por su trabajo en 'Marty Supreme' (en España se estrena el próximo 23 de enero), cuando los otros finalistas eran Leonardo DiCaprio ('Una batalla tras otra'), George Clooney ('Jay Kelly'), Ethan Hawke ('Blue Moon'), Lee Byung-hun ('No Other Choice') y Jesse Plemons ('Bugonia'). Es decir, no ganó en una edición fácil sino todo lo contrario.

El propio Chalamet empezaba su discurso de agradecimiento señalando a sus rivales, consciente de la importancia de su triunfo. Estas fueron sus palabras con el Globo de Oro en las manos:

"Muchas gracias, desde el fondo de mi corazón. Estoy en una categoría con muchos grandes. Esta categoría está repleta, os admiro a todos. Gracias."

"Josh Safdie, gracias de todo corazón. Gracias por este papel. Gracias por creer en mí. Gracias por este retrato, por tu mente, por tu visión del mundo. A A24 y a Ronnie Bronstein, quienes coescribieron esto con Josh. Al increíble elenco de esta película, Odessa A'zion, Gwyneth Paltrow, Tyler The Creator, Fran Drescher, Kevin O'Leary... Si me hubieras dicho a los 19 años que le estaría dando las gracias a Mr. Wonderful de Shark Tank…

[Chalamet se da cuenta que ha hecho reír a su compañero de reparto, Kevin O'Leary, y hace un paréntesis para dirigirse a él] Bien, te estás riendo, así que me salí con la mía. Gracias, Kevin.. [y continúa con su discurso] me habría quedado atónito, pero habría estado muy agradecido.

Mi padre me inculcó un espíritu de gratitud desde pequeño: 'Siempre sé agradecido por lo que tienes'. Eso me ha permitido abandonar la ceremonia en el pasado con las manos vacías y la cabeza en alto, agradecido simplemente por estar aquí. Pero mentiría si dijera que esos momentos no hicieron que éste sea mucho más dulce. A mis padres y a mi pareja, os quiero. Muchas gracias."

Quizá no toda su vida pero Timothée Chalamet debía estar persiguiendo este premio desde hace bastante tiempo porque, como comenta, ya había perdido el Globo de Oro; y no una vez sino, concretamente, en cuatro ocasiones. Optó al galardón por su actuación en 'Call Me By Your Name', 'Beautiful Boy', 'Wonka' y 'A Complete Unknown'.

Su interpretación de Bob Dylan fue muy elogiada y se alzó como uno de los grandes favoritos en la temporada de premios del curso pasado, pero no tuvo suerte. Quizá en los Globos de Oro de 2025 perdió porque competía en la categoría de drama, y ahí lo tenía muy difícil frente a Adrien Brody (por 'The Brutalist'), que fue quien también se llevó el Óscar meses después.

'Marty Supreme' ha sido una apuesta personal ganadora de Chalamet, que se ha involucrado en el marketing de la película (costó 70 millones de dólares y ya lo ha recuperado en taquilla) y ahora, después de lograr su primer Globo tras cinco nominaciones (y triunfar en los Critics' Choice Movie Awards), la pregunta inevitable es: ¿ganará también el Óscar? La nominación la tiene asegurada al 99,99%. Destruyen Hollywood si no ocurre. Chalamet entra en todas las quinielas de favoritos y será, seguramente, su tercera nominación hasta ahora (tras ser finalista con 'Call Me by Your Name y 'A Complete Unknown') pero el premio final no está tan claro.

Puede que la Academia todavía le considere muy joven, y prefieran a otro más veterano, o convertir el Óscar en la oportunidad de crear un momento bonito o especial, que es algo muy común en estos eventos; por ejemplo, el Globo de Oro al mejor actor en una película dramática lo ha ganado Wagner Moura (por 'El agente secreto'), que merece el Óscar tanto como Chalamet o cualquier otro, y no sería la primera vez que nos sorprenden premiando una interpretación de habla no inglesa. Pero ya veremos, es pronto aún. Las nominaciones al Óscar se anuncian el próximo 22 de enero y la ceremonia tendrá lugar el 15 de marzo.

En Espinof | "Soy de la época en la que te desnudas y te metes en la cama". Gwyneth Paltrow habla sobre sus escenas de sexo con Timothée Chalamet en su primera película desde 'Vengadores: Endgame'

En Espinof | Los Globos de Oro dejan una gala sin sorpresas, confirmando los fenómenos incontestables del año y que siguen teniéndole miedo al éxito