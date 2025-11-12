Timothée Chalamet protagoniza la producción más cara de A24 hasta la fecha. 'Marty Supreme' ya tiene tráiler y una pinta espectacular

Después de que Ben Safdie pusiera el Festival de Venecia patas arriba, rascando el León de Plata a la mejor dirección con su celebrada 'The Smashing Machine', es el turno Josh, el otro hermano de la infalible pareja de cineastas que nos ha regalado virguerías como 'Good Time', para revolucionar la cartelera navideña en Estados Unidos con un biopic deportivo que, la verdad, no veíamos venir.

Ping Pong a la Safdie

La cinta en cuestión se titula 'Marty Supreme' y está protagonizada por Timothée Chalamet, que dará vida a Marty Reisman, un buscavidas convertido en campeón de ping pong que comenzó a jugar en la Nueva York de los años 50 y terminó su carrera ganando 22 títulos como profesional y en el deportista más veterano en ganar una competición nacional de deportes de raqueta.

Si esta premisa os parece poco interesante, echad un vistazo al tráiler que tenéis sobre estas líneas, porque tiene toda la energía que cabría esperar de uno de los codirectores de 'Diamantes en bruto' —sin duda, una de las mejores películas de la última década— y un acabado visual que apunta a una experiencia perfecta para la gran pantalla. De hecho, la dirección de fotografía corre a cargo de Darius Khondji, no hace falta decir más.

'Marty Supreme', considerada la producción de A24 más cara hasta la fecha por la recreación exhaustiva del Manhattan de hace 75, cuenta con un reparto en el que Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Abel Ferrara y Tyler the Creator se unen a un Chalamet que se ha pasado una larga temporada practicando sus habilidades con la pala, tal y como explicó en una entrevista con The Hollywood Reporter.

"Todo en lo que trabajaba giraba en torno a este secreto. Tenía una mesa en Londres mientras rodaba Wonka. En Dune 2, tenía una mesa en Budapest y en Jordania. Tenía otra en Abu Dabi. Incluso tuve una mesa en el Festival de Cannes, durante The French Dispatch. Después de The French Dispatch, me alquilé un Airbnb en un pueblo cerca de Saint-Tropez, con vistas al mar, y estuve tomando clases allí".

Llegará a nuestras salas de cine el 30 de enero de 2026, más o menos un mes después de su desembarco en el país de las barras y estrellas.

