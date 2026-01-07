No hemos prestado atención a los Critics Choice Awards, pero creo que nos han dado muchas pistas de lo que podría pasar en los Oscars

Año tras año, lo de la temporada de premios es una de cal y otra de arena. Por un lado tenemos las ceremonias de entrega, generalmente aburridas a más no poder, excesivamente largas y con no pocos momentos dignos de etiquetar con el hashtag #cringe. Por otro, afortunadamente, nos queda la parte divertida del asunto: ir siguiendo las citas "menores", sacar el ábaco y la bola de cristal, y empezar a hacer quinielas y pronósticos de cara a la noche de los Oscars.

Entre PTA y el gancho del terror

Uno de los repartos de galardones que suelen pasarse por alto, pero que pueden decirnos mucho sobre lo que nos depararán los Premios de la Academia son unos Critics Choice Awards que se han repartido el pasado fin de semana y que han coronado a 'Una batalla tras otra' con los títulos de mejor película, mejor dirección y mejor guion adaptado; un triplete que sugiere que lo último de Paul Thomas Anderson es a día de hoy, el largometraje mejor posicionado para arrasar en el Dolby Theater.

No obstante, hay algo que invita a pensar en que lo de la joya de PTA —porque es, sin duda, uno de los grandes títulos del pasado curso cinematográfico—, no es cuestión de coser y cantar: no ha rascado ni un solo premio en categorías técnicas e interpretativas. Esto, a priori, no es sinónimo de perjuicio ni elimina automáticamente el estatus de "prestigio" del filme, pero da a entender que la competición va a ser más cruenta de lo que cabría esperar.

Más allá de esto, a título personal no puedo hacer más que celebrar el sorprendente apoyo de la crítica al habitualmente denostado género de terror —y al fantástico en general—, con la mejor película de 2025 en cabeza. Esta no es otra que 'Los pecadores', que sumó cuatro galardones, incluyendo el de mejor guion original, mejor banda sonora, mejor actor joven —para Mile Caton— y, lo que es más importante, un premio al mejor reparto que suele traducirse en Oscar a la mejor película cuando lo adjudica el sindicato de actores. Habrá que estar muy pendientes a lo que tiene que decir el SAG al respecto.

De igual modo, la 'Frankenstein' de Guillermo del Toro alzó cuatro estatuillas, entre las que destaca la adjudicada a Jacob Elordi en la categoría de actor secundario. Hasta la fecha, ni un solo ganador del Critics Choice se ha quedado sin su nominación al Oscar, y de repetir condecoración en los Globos de Oro, los BAFTA y los SAG Awards, podría dar la sorpresa en los Premios de la Academia, así que toca estar al tanto, sobre todo teniendo en cuenta que la cinta de Netflix está en las quinielas de mejor película.

Siguiendo con las categorías interpretativas y con el terror, es imposible no alegrarse por el triunfo de Amy Madigan como mejor actriz de reparto gracias a su labor en 'Weapons'. Parece mucho más complicado que termine levantando el Oscar a que lo hagan Timothée Chalamet y Jessie Buckley por sus labores en 'Hamnet' y 'Marty Supreme' como actriz y actor principal, aunque hay que subrayar que el Critics Choice, históricamente, no asegura el éxito en la gran cita de la temporada de premios.

Con los Globos de Oro y el inicio de las votaciones a los Oscar a la vuelta de la esquina, y con los premios de los sindicatos aún por repartir, el baile de nominaciones y probabilidades seguirá estando a la orden del día. Aún es pronto para sacar conclusiones, pero está claro que, un año más, vamos a pasarlo en grande.

