"Soy de la época en la que te desnudas y te metes en la cama". Gwyneth Paltrow habla sobre sus escenas de sexo con Timothée Chalamet en su primera película desde 'Vengadores: Endgame'

Hace apenas unos años surgió en el cine la figura del coordinador de intimidad para evitar que hubiese problemas cuando haya que rodar escenas particularmente delicadas. Esto ha sido muy bien recibido por las nuevas generaciones, pero algunos intérpretes que llevan ya muchos años en el oficio siguen sin tenerlo del todo claro. Ahora ha sido la mismísima Gwyneth Paltrow la que ha reconocido que no está muy cómodos con ellos.

Poco fan de los coordinadores de intimidad

Paltrow ha rodado hace poco 'Marty Supreme' junto a Timothée Chalamet, y en ella se ve que los dos comparten muchas escenas íntimas. La actriz ha hablado al respecto en una entrevista concedida a Vanity Fair señalando que "Hay mucho sexo en esta película. Hay mucho... MUCHO". Por ello no quedó otra que recurrir a una coordinadora de intimidad, algo que no fue muy de su agrado:

Ahora hay algo que se llama coordinador de intimidad, que yo no sabía que existía. Yo estaba como, ”Chica, yo soy de la época en la que te desnudas y te metes en la cama, u la cámara está encendida".

Lo cual llevó a que se concluyera que su uso no era muy necesario en el caso de la nueva película dirigida por Josh Safdie ('Diamantes en bruto') para A24: "Dijimos: 'Creo que estamos bien. Puedes echarte atrás un poco'. No sé cómo es para los chicos que están empezando, pero... si alguien dice: Vale, y luego va a poner la mano aquí', yo me sentiría, como artista, muy reprimida por eso".

Paltrow también bromea sobre el hecho de que "estaba en plan... Vale, genial, yo tengo 109 años y tú 14" en la primera película en la que actúa desde 'Vengadores: Endgame' -sí que hizo una participación vocal y no acreditada en 'Al descubierto'- antes de poner por las nubes a su compañero de reparto, a quien considera todo un sex symbol:

Es un muy educado, educado como Dios manda. Iba a decir que es un chico, pero es un hombre que se toma su trabajo muy en serio y es un compañero divertido.

El estreno de 'Marty Supreme' en los cines de Estados Unidos tendrá lugar el 28 de diciembre de 2025, desconociéndose por el momento cuándo podremos verla en España.

