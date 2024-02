"Fue perturbador, me sentí humillada". Gwyneth Paltrow afirma que esta película es la peor de su carrera pese a ser uno de sus mayores éxitos en taquilla

Todos los actores tienen uno o varios trabajos de los que se arrepienten, pero lo habitual es que sean algunos de los mayores fracasos de sus carreras. Eso no es lo que sucede en el caso de Gwyneth Paltrow, ya que la ganadora de un Óscar por 'Shakespeare enamorado' tiene claro que la película de su carrera que menos le gusta es 'Amor ciego', la exitosa comedia dirigida por los Farrelly en el año 2001.

"La gente era muy despectiva"

Lo cierto es que Paltrow ya habló bastante mal de su experiencia en 'Amor ciego' poco después de su llegada a los cines, pues en agosto de 2001 afirmó que se sintió humillada durante el rodaje, comentando lo siguiente al respecto:

El primer día que me probé el fatsuit estaba en el Tribeca Grand Hotel de Nueva York y atravesé el vestíbulo. Era tan triste, fue perturbador. Nadie me miraba porque estaba obesa. Llevaba una camiseta negra con grandes muñecos de nieve. Por alguna razón, la ropa para gordos que hacen... La ropa que hacen para las mujeres con sobrepeso es horrible. Me sentí humillada porque la gente era muy despectiva...

Tony Gardner, encargado de los efectos de maquillaje de la película, salió entonces en defensa de los Farrelly argumentando que "los directores no se burlan de su peso, sino que lo aceptan. Peter Farrelly dice que es un regalo de San Valentín para las personas con sobrepeso". Todo eso parece que no convenció a Paltrow, quien no ha dudado en volver a mostrar su descontento años después.

En un vídeo grabado para Netflix en 2020, Paltrow confirma que es la actuación que menos le gusta de toda de su carrera y no duda en calificar el resultado como "un desastre". Eso no quita para que también sea una de sus películas más taquilleras, pues exceptuando todas sus apariciones en Marvel, 'Amor Ciego' es su quinta película con más exitosas, ya que ingresó 141 millones de dólares en cines cuando su presupuesto fue de apenas 40.

Entre sus títulos más taquilleros teniendo en cuenta la excepción anteriormente mencionado, solamente tenemos a 'Seven' (328 millones), 'Hook' (300 millones), 'Austin Powers en Miembro de Oro' (296 millones), donde además apenas hace un pequeño cameo, y 'Shakespeare enamorado' (279 millones).

