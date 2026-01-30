Las primeras imágenes de los Beatles de Sam Mendes ya están aquí, y creo que no invitan a alimentar la esperanza en el ambicioso proyecto

Pasan los meses, trasciende más información sobre el proyecto y cada vez tengo más claro que la gente de Sony se ha venido un pelín arriba con su proyecto de los Beatles que se estrenará en 2028 en un evento sin precedentes —luego os doy detalles—. Su reparto es espectacular, su director Sam Mendes tiene un gran nivel de prestigio y el equipo involucrado juega en la primera división de la industria, pero hoy nos ha caído un pequeño jarro de agua fría.

Los cuatro de Liverpool (más o menos)

Este ha llegado de la mano de las primeras imágenes oficiales de Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan y Harris Dickinson caracterizados como Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr y John Lennon. No soy un gran aficionado a criticar primeras imágenes, pero hay que reconocer que las instantáneas no parecen transmitir la sensación de estar viendo a los cuatro de Liverpool, sino a cuatro personas disfrazadas de ellos.

Hay que llamar a la cautela y no rasgarnos las vestiduras. Todos sabemos que estos vistazos iniciales son traicioneros y no suelen representan, ni por asomo, un producto final que, en este caso completa su reparto principal con cuatro intérpretes de la talla de Mia McKenna-Bruce, Sairse Ronan, Anna Sawai y Aimee Lou Wood dando vida a las parejas de los legendarios músicos. Casi nada.

Ahora llegamos a los detalles que prometía antes y que hacen del proyecto algo muy especial: Los Beatles de Sam Mendes no llegarán a nuestros cines en un largometraje, sino que el cineasta contará la historia de la banda desde los ojos de cada uno de sus miembros en cuatro cintas —una por cada estrella— que se estrenarán en abril de 2028 en un orden aún por determinar.

Como siempre, tocará esperar a un avance en movimiento con cara y ojos para preparar la botella de champán o empezar a llevarnos las manos a la cabeza. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Aquí tenéis todas las imágenes:

