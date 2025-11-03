'Los Beatles' de Sam Mendes encuentran a sus parejas. La ambiciosa tetralogía ficha a cuatro de las grandes actrices del momento

El día 1 de abril de este mismo año conocimos la noticia de que la película que estaba preparando Sam Mendes sobre Los Beatles no sólo se dividiría en cuatro largometrajes diferentes —a esto le llamo yo tener fe en un proyecto—, sino que se titularía, 'The Beatles - A Four-Film Cinematic Event' —a esto le llamo yo rizar el rizo—. Pero la verdadera bomba no fue el riesgo a nivel comercial que estaba asumiendo la gente de Sony al optar por esta estrategia.

Las estrellas, de cuatro en cuatro

Pero lo verdaderamente importante de los anuncios que se hicieron en la CinemaCon sobre la tetralogía fue la revelación de un cuarteto titular interpretativo espectacular en el que Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan y Harris Dickinson serán los encargados de dar vida a Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr y John Lennon respectivamente.

Pues bien, medio año más tarde, las películas de Los Beatles ya han encontrado a las mujeres detrás de los músicos, y la elección de actrices vuelve a hacer gala de un grandísimo nivel, quedando la cosa tal que así:

Con estas incorporaciones, la ambiciosa saga de Sam Mendes, que contará la historia de la banda desde los ojos de cada uno de sus miembros en cuatro cintas —una por cada estrella— que se estrenarán en abril de 2028. Aún está por confirmar si se lanzarán todas al unísono o si se repartirán durante las cuatro semanas del mes, así como si deberán verse en un orden específico y qué periodo del grupo y sus integrantes abarcarán.

Sea como fuere, estaremos al corriente de cualquier novedad, porque ya se ha dicho que en breve se revelarán los actores y actrices que se pondrán en la piel de Cynthia Lennon, Brian Epstein, George Martin, Ravi Shankar y otros personajes clave.

