Aparta Marvel, ¡empieza el Beatles Cinematic Universe! Anuncian 4 películas sobre la mítica banda de Liverpool con un director ganador del Óscar

Solo tocaron juntos durante 11 años, pero llevamos 54 años sabiendo y entendiendo su legado. Hablo, claro, de los Beatles, el grupo que lo cambió todo en la cultura pop y supuso una revolución difícil de imaginar hoy en día. Coparon las portadas de las revistas, cambiaron la moda y los peinados de la época, tuvieron películas propias y hasta un videojuego lanzado años después (el infalible 'Rock Band' basado en ellos).

Ahora, y después del éxito que cosechó Peter Jackson con su documental 'Get Back' sobre la grabación de 'Let it be', Sony ha anunciado que se pone manos a la obra con cuatro películas sobre ellos. Sí, cuatro.

Beatle, vidi, vinci

Será Sam Mendes, director ganador del Óscar (por 'American Beauty', también fue nominado por '1917'), el encargado de rodar esta cuadrilogía en la que cada película contará la vida de cada uno de los integrantes, con momentos donde se juntarán y veremos desde los diferentes puntos de vista.

Las cintas basadas en John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se estrenarán, a priori, en 2027, así que los más Beatlemaniacos tienen tiempo de prepararse mentalmente para la maratón.

"Estoy honrado de contar la historia de la banda de rock más genial de todos los tiempos, y emocionado de desafiar la noción de lo que constituye ir al cine", ha dicho Sam Mendes.

Por su parte, Sony ha prometido que no será una miniserie y que proyectará las cuatro películas en cine con una estrategia "innovadora y rompedora". De aquí a 2027 tiene tiempo para hacer que a la gente no le de una pereza infinita.

Los Beatles han dado su beneplácito y desde Sony lo planifican como algo más que cuatro películas: ellos pretenden que sea un evento que nos deje a todos anonadados.

"Los eventos de cine deben ser seísmos culturales. La idea arriesgada y a gran escala de Sam es eso y más. Unir su equipo cinematográfico de primera calidad con la música y las historias de cuatro jóvenes que desafiaron al mundo va a emocionar al público alrededor del globo".

Según ha afirmado a Deadline Pipa Harris, productora de Sam Mendes, "tendrá la libertad de sumergirse en la vida de cada uno de los Beatles, con nada fuera de los límites ni la banda queriendo que cuente una versión 'autorizada' de su ascenso al éxito".

De momento, el único Beatle que ha hablado al respecto es Ringo, que ha afirmado en Twitter "¿Habéis oído las noticias? Oh, tío. Todos apoyamos el proyecto de películas de Sam Mendes. Sí, paz y amor". Quedan tres años para saber cómo sale el invento. Here comes the movies.

