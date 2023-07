El éxito de taquilla inesperado del verano es una película de propaganda para la ultraderecha QAnon de EE.UU. que ha logrado sacudir a 'Indiana Jones 5'

'Sound of Freedom' es un thriller religioso protagonizado por la estrella de 'La Pasión de Cristo' Jim Caviezel, se está convirtiendo en una improbable salvadora de la taquilla. La película basada en un bulo sobre el tráfico sexual de niños ha recaudado la impresionante suma de 40 millones de dólares después de seis días de su estreno el Día de la Independencia, cuando generó unos potentes 14.2 millones.

La película recaudó otros 18,2 millones de dólares entre el viernes y el domingo, lo suficiente como para colocarse en tercer lugar en las listas de taquilla nacionales, haciéndole bastante daño a 'Indiana Jones y el Dial del destino'. Lo llamativo es que se proyecta en 2.850 salas de cine de América del Norte, mientras la secuela de Indiana Jones en 4.600 salas, con lo que la media en cine es muy alta.

Un éxito dopado por organizaciones Alt-Right

Angel Studios, el estudio independiente que respalda la película, está dirigido por Brandon Purdie, un mormón que ha financiado películas que tratan de legitimar el origen del movimiento religioso. Esto no es nuevo, y con 'Sound of Freedom' se certifica uno de los estrenos más importantes en los últimos tiempos para una película" basada en la fe", entre las que se cuentan 'Jesus Revolution' que llegó a 53 millones, 'Breakthrough', 'I Can Only Imagine'.

El éxito de 'Sound of Freedom' confirma que las películas dirigidas a audiencias religiosas en Estados Unidos son ya un negocio sólido y, en este caso, los grupos de medios conservadores se han unido detrás de la película, que está parcialmente financiada por crowdfunding. Angel Studios, con sede en Utah, utilizó otros esfuerzos no convencionales para promocionar la película, incluida una aplicación que permite a las personas comprar y luego donar boletos a quienes no pueden pagar el precio de la entrada.

La aplicación 'Pay It Forward' reportó alrededor de 2,6 millones de las ventas del día de estreno con el cebo de que el largometraje es "una forma de crear conciencia sobre el tráfico de niños". Dirigida y escrita por Alejandro Monteverde, 'Sound of Freedom' dice estar basada en la historia real de Tim Ballard (Caviezel), un ex colaborador del gobierno de Trump que se embarca en una misión para rescatar a niños de traficantes sexuales en Colombia, que según su agrupación real sucedieron de verdad.

Votaciones organizadas para crear expectación

El público otorgó a la película un CinemaScore "A+", la única que se proyecta en los cines en este momento con una calificación tan alta. La película cuenta con el apoyo de grupos políticos conservadores blancos, pero un tercio de la audiencia es hispana, supuestamente atraídos por la ubicación de la historia en América Latina. Los críticos han sido en su mayoría positivos hacia la película, que tiene un 77% en Rotten Tomatoes. (Aunque solo 22 críticas, 3 de ellas catalogadas como "top critics", que son negativas).

Tanto la valoración de audiencia en RT, como imdb, y en todos los sitios web donde se puede votar como público tienen valoraciones desproporcionadas, con la presión contraria al "review bombing" que se percibe en títulos con diversidad y valores inclusivos. La película ha conseguido entrar entre los cinco primeros en las listas nacionales en pleno verano, una época del año que tradicionalmente está reservada para películas de acción de gran presupuesto, secuelas de superhéroes o juegos escapistas.

Esto refleja la demanda de una audiencia que busca un reflejo de sus creencias en el cine, y de eso sabe bien Caviezel, quien tras colaborar con Mel Gibson (también dentro de la producción) en el taquillazo de la vida de Jesús, ha sido ampliamente vetado en Hollywood. La razón nada misteriosa es que se ha convertido en una figura prominente de la extrema derecha conspiracionista, dando discursos y entrevistas en las que insinúa una guerra santa clandestina entre patriotas y una siniestra legión de malhechores que están cosechando la sangre de los niños.

Un nuevo "pánico satánico" en Estados Unidos

Esta guerra no es sino uno de los delirios más escalofriantes de los QAnon, que defienden que esa sangre se recolecta para obtener una droga llamada adrenocromo, que según ellos ofrece "una experiencia psicodélica y que incluso promete la inmortalidad" a los que la toman. El actor usa lemas de los conspiranoicos como "La tormenta está sobre nosotros". En la película hace de Ballard, que en la vida real es director de la "organización sin fines de lucro" Operation Underground Railroad (O.U.R.) contra el tráfico sexual, que se vende como una especie de salvador al estilo Batman para niños vendidos en el comercio sexual.

Ballard ha participado en teorías de conspiración falsas adyacentes a Q, como el engaño del tráfico de Wayfair, mientras que su organización tiene afinidades de extrema derecha y un largo historial de distorsionar sus "redadas" fallidas, que se basan en tácticas extrañas como preguntar a psíquicos dónde encontrar víctimas. La idea es vender 'Sound of Freedom' como un documental en lugar de una fantasia destinada a fomentar el pánico moral sobre una "epidemia" exagerada de tráfico sexual de niños, básicamente el ABC de las teorías del Pizzagate , una de las madrigueras de conejo de QAnon más alucinadas e irreales, paralela a la campaña "Save our Children" apoyada por Ballard.

Este movimiento sigue captando a personas dispuestas a ver confirmados sus peores temores en películas como esta, que no es sino una nueva iteración del libro 'Michelle Remembers', el gran manual del Satanic Panic de los años 80 que llevó a la sociedad americana a una paranoia basada en el abuso infantil y la histeria moral alimentada por los grandes grupos religiosos y las facciones políticas conservadoras. Curiosamente 'Sound of Freedom' casi no llegó a estrenarse. Completada en 2018, ningún estudio lo aceptaría por miedo a perder dinero, ahora puede haber abierto una puerta de pandora a la propaganda más delirante de una de las facciones participantes en el propio asalto al capitolio.

