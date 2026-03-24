Cómo ver todo 'Code Geass' en streaming. Order de visionado del icónico anime de mechas para engancharnos completamente a la historia de Lelouch

Pasa el tiempo pero 'Code Geass' se mantiene bien fresco como uno de los mejores animes de las últimas décadas. Un drama militar y político de ciencia ficción, ambientado en una realidad alternativa en la que el imperio británico mantuvo su hegemonía y continuó expandiéndose hasta dominar gran parte del globo.

Así llegamos a un Japón conquistado y convertido en una colonia más, en la que los japoneses son ciudadanos de segunda. Lelouch Lamperouge es un príncipe exiliado que vive en la clandestinidad tras el asesinato de su madre, y entonces se ve involucrado en un ataque terrorista. Lelouch consigue un poder conocido como el Geass, que le permite dominar y dar órdenes a otros. Buscando venganza contra su familia, Lelouch se convierte en un vigilante enmascarado que lidera la resistencia japonesa y cambia el curso de la guerra para siempre.

Desde su estreno en 2006, 'Code Geass' ha seguido creciendo como una franquicia cada vez más grande, con varias series, películas, mangas e incluso videojuegos. Aunque el inicio en este anime es bastante lineal, según seguimos avanzando pueden venir curvas, así que aquí os dejamos un orden de visionado para no perdernos nada de la historia de 'Code Geass' y la gran tragedia de Lelouch.

Code Geass: Lelouch de la Rebelión

La primera temporada del anime, estrenada en 2006 de la mano de Sunrise. Esta primera temporada de 25 episodios sienta las bases de la historia, nos muestra el día a día de la doble vida de Lelouch y también cubre la primera gran parte de la historia.

Disponible en Netflix y AnimeBox

Code Geass: Lelouch de la Rebelión 2

La segunda temporada del anime, estrenada en 2008 con otros 25 episodios. Se ambienta un año después del final de la primera temporada y lidia directamente con los eventos (un tanto nefastos) que nos deja este arco. Con esta segunda tanda de capítulos, se cierra la historia principal y sería un buen momento para poner punto y final al visionado si no queremos liarnos más.

Disponible en Netflix y AnimeBox

Code Geass - Akito the Exiled

Este fue el primer gran spin-off de 'Code Geass', y se estrenó como una colección de cinco episodios directos a video. Aunque técnicamente ocurre entre las dos temporadas del anime, es mejor verla después para evitar posibles spoilers. 'Code Geass - Akito the Exiled' se desarrolla en Europa y sigue a Akito Hyuga, un joven soldado exiliado, y su superior Leila Malcal, quienes fueron víctimas del Geass de Lelouch.

Disponible en Crunchyroll en algunos países. No disponible para el visionado en España.

Trilogía Iniciación

En 2017 arrancó la trilogía de películas 'Code Geass: Lelouch de la Rebelión - Iniciación', que recopila la historia de las dos temporadas de anime original en tres películas para cine.

Así, en poco menos de 7 horas, podemos ver la historia de 'Code Geass' de manera resumida y centrándonos en la trama y conflicto principales, yéndonos justo a lo necesario. Eso sí, estas películas introdujeron ciertos cambios frente a la serie original y se considera que se ambientan en una continuidad diferente.

Disponible en AnimeBox y Netflix

Code Geass: Lelouch de la Re;surrección

Esta película continúa los eventos directos de la trilogía 'Iniciación', ambientada en una continuidad diferente al anime original de 'Code Geass'. Se desarrolla un año después tras el final de la serie y nos propone un final alternativo para la saga al que vimos en su momento.

Disponible en AnimeBox y Netflix

Code Geass: Rozé of the Recapture

En 2024 se estrenó 'Rozé of the Recapture', una serie limitada de 12 capítulos que amplía la historia de esta nueva continuidad. Se ambienta tras la disolución del imperio, aunque los japoneses continúan siendo oprimidos y dos hermanos llamados Rozé y Ash se unen a los rebeldes.

Disponible en Disney+

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