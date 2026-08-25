Este thriller de venganza está en Prime Video y no es la típica historia de ajuste de cuentas. Es una tragedia griega a lo Tarantino y funciona de maravilla

Dos hermanas, un padre al que quieren muerto y una madre que les encarga llevar a cabo el asesinato. Con esa premisa arranca 'La voluntad de Dios', que podría ser una película de venganza al uso, aunque Aleshea Harris tenía otros planes para ella. Su debut como directora se basa en su propia obra de teatro de 2018, que sigue a dos hermanas gemelas que emprenden esta misión.

Lo que podría parecer el punto de partida de un thriller convencional se transforma aquí en una historia brutal, extraña, divertida y perturbadora sobre el trauma, la violencia heredada y las consecuencias de crecer bajo la sombra de un hombre que ha destrozado la vida de quienes le rodean. Y Harris utiliza esa historia para construir una película que mezcla tragedia griega, western, cine de explotación, humor negro y una sensibilidad muy particular.

No hay ningún interés en hacer justicia

Anaia y Racine tienen 21 años y viven juntas después de sobrevivir a un incendio. Anaia quedó cubierta de cicatrices y es mucho más reservada y vulnerable, mientras que Racine, aunque también sufrió quemaduras, se convirtió en la protectora de su hermana y responde a cualquier amenaza con una violencia mucho más directa. La relación entre ambas es uno de los grandes puntos fuertes de la película: se comunican telepáticamente y mantienen una conexión casi sobrenatural que marca un enorme contraste con una vida marcada por el trauma.

Todo cambia cuando reciben una carta de su madre, Ruby, a quien creían muerta desde aquel incendio. Está viva, aunque gravemente enferma, y tiene un último deseo para sus hijas: que encuentren a su padre y acaben con él. Se les encomienda una misión casi divina y así es como comienza una persecución por Estados Unidos que irá dejando un rastro de violencia a su paso.

Pero lo interesante aquí es que 'La voluntad de Dios' nunca convierte esta misión en una historia de buenos contra malos. El padre es presentado como un monstruo, pero Harris está mucho más interesada en explorar las consecuencias de su violencia que en ofrecer una moraleja sobre la venganza. Las hermanas van reconstruyendo su pasado mientras siguen el rastro de un hombre que ha rehecho su vida y formado una nueva familia, y por el camino se encuentran con personas que también han quedado atrapadas en su red de violencia y manipulación.

Y Harris construye todo esto utilizando una mezcla de influencias especialmente llamativa. La película bebe de la tragedia griega, los spaghetti westerns y el cine Blaxploitation de los años 70, al tiempo que su escritura combina el humor absurdo con una violencia muy cruda. También hay ecos de Quentin Tarantino y Martin McDonagh, pero la película no es solo una simple suma de referencias: Harris consigue convertir todas esas influencias en algo con una identidad propia, apoyándose además en una puesta en escena fría y severa y en una duración de apenas 99 minutos que mantiene la historia a flote con mucho pulso.

Es entonces cuando llega el enfrentamiento con el Monstruo, que la película ha estado preparando prácticamente desde el principio. Sterling K. Brown pasa buena parte de la historia fuera de foco, convertido en una presencia casi mítica que conocemos a través de recuerdos, conversaciones y relatos de otras personas. Cuando finalmente aparece, la película juega precisamente con la distancia entre la imagen que hemos construido de él y aquello que descubrimos al tenerlo delante.

Mientras tanto, Johnson y Young llevan todo el peso de la historia con dos personajes llenos de contradicciones. La película no busca decirnos quién tiene razón: quiere que asistamos al resultado de generaciones de violencia y decidamos qué hacemos con todo lo que estamos viendo. Y como resultado tenemos una ópera prima incómoda y eléctrica, que puede ser grotesca, divertida, brutal y hermosa casi al mismo tiempo.

La tenéis en Prime Video.

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