Disneyland te dio una razón más para ir a París. Dragon Ball se ha propuesto darte otra

Desde hace un par de años se está construyendo en Arabia Saudí un parque temático totalmente dedicado al universo de Dragon Ball. Ahora sabemos que no será el único. Según anunció el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en su visita al presidente francés Emmanuel Macron ayer en París, la saga creada por Akira Toriyama hace más de 40 años tendrá otro punto de peregrinación en la capital gala.

Costará 6.000 millones de euros, pero no hay fecha

Y no será barato. Ambos dirigentes acordaron una inversión de 6.000 millones de euros para levantar de la nada un parque de atracciones digno de la grandeza de Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Freezer y todos esos personajes que han hecho vibrar a cientos de miles de espectadores con sus enfrentamientos desde 1986. Se construirá cerca de Cergy-Pontoise, al noroeste de París, y generará alrededor de 22.000 empleos.

¿Algún dato más? Ninguno. Es decir, no tenemos fecha aproximada de apertura, del inicio de las obras ni ningún detalle técnico más allá de la cifra económica facilitada. Sí sabemos que esta idea nació de la pasión que tanto Mohammed bin Salman como Emmanuel Macron tienen por Dragon Ball, así como del deseo del gobierno saudí de seguir diversificando inversiones, lo que implica una gran apuesta por el ocio.

Como decíamos al comienzo, a 45 kilómetros de Riad se está construyendo Qiddiya, un gigantesco megaproyecto de entretenimiento, deportes y cultura que, entre otras cosas, incluirá un parque de Dragon Ball de 500.000 metros cuadrados distribuidos en 7 zonas temáticas. Entre sus grandes atractivos destacará una montaña rusa de 70 metros de altura alojada en el interior de una figura gigante de Shenlong (el dragón).

Volviendo a la capital francesa, esta es desde hace más de 30 años un centro de visita obligada para los fans de los parques temáticos. Concretamente desde que se inauguró Disneyland París en 1992, al que miles de españoles viajan cada año, acompañados o no por sus hijos. Ahora, estos y los seguidores de Dragon Ball tendrán otro motivo más para coger el avión, o el tren, y cruzar los Pirineos en busca de Goku.

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