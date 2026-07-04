'JoJo's Bizarre Adventure' vuelve a lo grande. Netflix confirma la fecha de estreno de 'Steel Ball Run' y trae de vuelta una tradición muy querida por los fans

El primer episodio de 'Steel Ball Run' fue un espectáculo tremendo, con 'JoJo's Bizarre Adventure' marcando por fin su regreso por todo lo alto y adaptando una de las sagas de la historia más aclamadas.

El inicio del anime fue una delicia con la que David Production venía adelantando que teníamos algo muy especial entre manos... Pero tras emitir un primer episodio especial de 50 minutos, Netflix nos dejó de vacío sin dar demasiada información sobre el futuro de la serie.

Retomamos la carrera

Las redes se incendiaron rápidamente, y al final Netflix dio su brazo a torcer para anunciar que la siguiente parte (2nd Stage) de 'Steel Ball Run' arrancará oficialmente en otoño de 2026. Ahora, durante la Anime Expo de Los Ángeles, ya se han terminado de mojar, y tenemos carrera para rato.

De entrada se ha dejado ver un nuevo tráiler de lo que tenemos por delante en 'Steel Ball Run', con la siguiente etapa de la carrera para Johnny Joestar y Gyro Zeppeli. Además, ya se ha introducido a "una amenaza en la sombra" que los fans del manga de Hirohiko Araki conocen bien.

Aunque lo más jugoso es que por fin Netflix se ha mojado con la fecha de estreno: 'Steel Ball Run' regresa el próximo 25 de septiembre. Además, desde la plataforma han confirmado que volverán los "JoJo Fridays", volviendo a emitir semanalmente el anime cada viernes y retomando una tradición que arrancó con las anteriores temporadas de 'JoJo's Bizarre Adventure' y se mantuvo hasta la emisión de 'Golden Wind'.

También se ha confirmado que tenemos por delante la segunda y la tercera etapa de la carrera (2nd y 3rd Stage), con un total de 11 capítulos de emisión semanal. Eso sí, para nada es el final del anime y todavía queda mucha historia por delante, así que podemos esperar que a lo largo de 2027 vayan llegando más tandas de capítulos.

Desde luego, es una buenísima noticia que vuelvan los "viernes de Jojos", porque el formato binge-watching no sentó nada bien a 'Stone Ocean', la anterior temporada del anime. Y, al fin y al cabo, es un evento que entusiasma a los fans para mantener la serie viva y candente cada semana, así que se agradece que desde la plataforma hayan sabido escuchar.

En Espinof | Estos remakes de anime son tan buenos (o mejores) que los originales y demuestran que las segundas oportunidades son muy necesarias

En Espinof | El anime de 'JoJo's Bizarre Adventure' podría haber sido muy diferente: así era la película perdida de 'Phantom Blood' que nunca llegamos a ver