Últimos días para ver en Netflix el inicio de una saga que marcó a toda una generación. Una película fascinante con una protagonista icónica

Si hace mucho que no vuelves a Panem, esta puede ser la oportunidad perfecta para hacerlo. 'Los juegos del hambre' sigue siendo una de esas películas que funcionan especialmente bien por su manejo de la tensión, sus personajes memorables, una protagonista que se convirtió en un icono y una distopía que, vista ahora, sigue teniendo bastante que decir.

Jennifer Lawrence se mete en la piel de Katniss Everdeen, una joven que se ofrece voluntaria para ocupar el lugar de su hermana en los Juegos del Hambre, un macabro espectáculo televisivo organizado por el Capitolio en el que 24 adolescentes son obligados a luchar a muerte. Puede que ya conozcamos la historia, pero volver a la primera película es una experiencia que merece muchísimo la pena, especialmente si te apetece recuperar uno de los grandes fenómenos cinematográficos de los años 2010.

Una distopía que sigue funcionando

Una de las grandes virtudes de 'Los juegos del hambre' es que Katniss sigue siendo una protagonista estupenda. No necesita convertirse en la elegida de turno ni demostrar que es especial desde el primer momento, simplemente intenta sobrevivir y proteger a las personas que quiere.

Y Jennifer Lawrence consigue transmitir esa mezcla de vulnerabilidad, rabia y determinación que hace que resulte muy fácil ponerse de su parte desde el principio. Cuando entra en la arena, entendemos perfectamente por qué se convirtió en uno de los grandes personajes del cine juvenil de aquella época.

Pero la película funciona mucho mejor cuando recordamos que los juegos no son únicamente una competición de supervivencia. Son un espectáculo diseñado por el Capitolio para entretener a la población y, sobre todo, para recordarle quién tiene el poder. Los participantes tienen que aprender a comportarse delante de las cámaras, construir una historia que guste al público y convertir incluso sus sentimientos en parte del espectáculo. La película utiliza así la televisión como una herramienta de control y propaganda, algo que sigue resultando bastante reconocible más de una década después.

También merece la pena volver a ella por su reparto. Además de Jennifer Lawrence, tenemos a Josh Hutcherson como Peeta, Liam Hemsworth como Gale, Woody Harrelson como Haymitch y Elizabeth Banks como Effie, entre muchos otros. Pero es especialmente interesante la relación entre Katniss y Peeta, que mezcla estrategia, supervivencia y sentimientos mientras ambos intentan descubrir hasta dónde pueden confiar el uno en el otro.

Y luego está la arena, que sigue siendo uno de los grandes puntos fuertes de la película. 'Los juegos del hambre' entiende que la tensión no solo depende de las escenas de acción, si no que cualquier decisión puede convertirse en una cuestión de vida o muerte y que cualquier personaje puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. La sensación de peligro está presente durante buena parte de la película y eso hace que, incluso sabiendo lo que va a ocurrir, sea muy fácil volver a quedarse enganchado a la historia.

Por eso es una recomendación para los que quieran recuperar una saga que marcó a toda una generación. 'Los juegos del hambre' tiene acción, romance, crítica social, personajes que se quedaron para siempre en la cultura popular y una protagonista icónica. Además, con el universo de Panem todavía muy vivo y la adaptación de 'Amanecer en la cosecha' en camino, es una ocasión estupenda para volver al principio y recordar por qué esta historia se convirtió en un fenómeno.

Eso sí, hay que darse prisa, porque Netflix la quita de su catálogo el próximo 23 de agosto.

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