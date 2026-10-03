'El principito' tendrá una nueva película. En marcha un híbrido entre acción real y animación con un equipo de Óscar

En un nuevo movimiento de tremenda originalidad y apuesta por el riesgo de la industria cinematográfica actual, acabamos de conocer gracias a la gente de Variety que 'El principito', la encantadora y trascendental novela corta de Antoine de Saint-Exupéry, recitada ad nauseam como si de un libro de autoayuda se tratase por marabuntas de personas, tendrá una nueva adaptación al largometraje en acción real.

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El noruego Morten Tyldum, director de la celebrada 'The Imitation Game' y de la olvidable 'Passengers' de Chris Pratt y Jennifer Lawrence, será el encargado de capitanear la producción, concebida a partir del guión de Simon Beaufoy, ganador del Oscar por 'Slumdog Millionaire', cuyo trabajo será desarrollado junto a Le Petit Prince Groupe, administrador del legado de Saint-Exupéry.

El escriba ha compartido el anuncio con este comunicado en el que reivindica la vigencia de 'El principito'.

El Principito es una obra extraordinaria porque nunca pasa de moda. Se dirige al niño que hay en cada ser humano. Todo el mundo se identifica con ese niño pequeño, que es la voz de la verdad que a veces ni siquiera queremos oír.

Por su parte, Tyldum, ha alabado el perfil cinematográfico del material original y ha subrayado su fuerte calado emocional y existencial.

La veo como una historia muy cinematográfica y épica, una que nos da una oportunidad maravillosa para hacernos grandes preguntas. Es una historia sobre el amor, la pérdida y el duelo. Trata sobre la esperanza, sobre seguir los deseos de tu corazón y sobre ver la vida como una gran aventura.

Según ha trascendido, el proyecto contará con elementos de la adaptación al cómic de 'El principito' que firmó Joann Sfar en 2013, creando un híbrido entre la acción real predominante y los efectos visuales mediante los que se creará al personaje principal. Así ha celebrado el artista la puesta en marcha de la preproducción.

Agradezco la confianza que ha depositado en mí la familia Saint-Exupéry, junto a la cual creé el cómic El Principito hace 15 años, para desarrollar el concepto de esta película única. Con Simon Beaufoy como guionista y Morten Tyldum como director, no podría haber soñado con un equipo mejor para dar vida a este maravilloso universo.

'El principito', que aún no cuenta con una fecha de estreno marcada en el calendario, se unirá al live action dirigido por Stanley Donen en 1974 y a las adaptaciones animadas de 2010 —esta en formato de serie— y de 2015, dirigida por Mark Osborne.

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