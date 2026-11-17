Uno no llega a convertirse en una de las grandes estrellas del Hollywood actual sin una buena dosis de sacrificio. El caso de Russell Crowe, por suerte o por desgracia, va más allá del clásico escenario de poner el trabajo por delante de otros aspectos de la vida y pasa a niveles bastante más drásticos como, por ejemplo, partirse las dos piernas por no detener el rodaje de una escena de riesgo que, claramente, no estaba lo suficientemente preparada.

Russell y los sacrificios

La anécdota, que el intérprete compartió con People, tuvo lugar durante la filmación de la 'Robin Hood' de Ridley Scott, en la que Crowe dio vida al héroe titular rodeado de un reparto estelar compuesto por estrellas de la talla de Cate Blanchett o Max von Sydow. Según explicó, no fue consciente del riesgo que corría hasta el último momento, pero eso no le impidió saltar desde la reja levadiza de un castillo sin ningún tipo de protección.

Salté desde la reja levadiza de un castillo sobre un terreno irregular y duro como una roca. Deberíamos haber preparado el terreno y haber enterrado una colchoneta, pero teníamos prisa por rodar la escena antes de que se fuera la luz.

Con cientos de extras a mi alrededor, flechas volando y vasijas en llamas incendiando el castillo, no había forma de echarse atrás. Mientras saltaba, recuerdo haber pensado: “Esto va a doler”.

El primer instinto del australiano fue apoyar las puntas de los pies para amortiguar el impacto, pero la irregularidad del terreno hizo que, finalmente, fuesen sus talones los que aterrizasen primero. Este no tan sutil cambio hizo que el último mes de trabajo en 'Robin Hood' fuese poco menos que un calvario.

Fue como si una descarga eléctrica me recorriera todo el cuerpo. Estábamos rodando una gran película, así que simplemente aguantas, pero el último mes de ese trabajo fue muy complicado. Hubo varias semanas en las que incluso caminar era todo un reto. Nunca habló de la lesión con el equipo de producción, nunca se tomó un día libre por culpa de ella, simplemente seguí yendo a trabajar.

Diez años más tarde, el actor empezó a sentir "dolores muy extraños" en sus piernas, pensando que "no era nada grave" y relacionándolos con "pasar un largo invierno en Nueva York sin ejercicio y sol". Cuando fue al médico para hacerse pruebas, su sorpresa fue considerable:

[El doctor me dijo] "¿Cuándo te rompiste las piernas?". Al parecer, podía ver los restos de fracturas en ambas tibias. Para refrescarme la memoria, me dijo: “¿Habría sido hace unos diez años?”. Al parecer, terminé esa película con las dos piernas rotas. Todo por el arte. Sin escayola, sin férulas, sin analgésicos; simplemente seguí yendo a trabajar y, con el tiempo, se curaron solas.

Desde luego, hay profesionales que están hechos de otra pasta.

En Espinof | Sigourney Weaver leyó el guion de 'Alien' y no entendió nada: "Pensé en una gran masa de gelatina amarilla persiguiendo a la gente"

En Espinof | "Es lo más estúpido que podría haber dicho". La rajada de Ridley Scott contra su antiguo director de fotografía