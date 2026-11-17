Desde que vi a Robert Pattinson en 'Tenet', tuve bastante claro que tenía madera para hacer todo lo que se propusiera, incluso convertirse en James Bond. Puede que entonces no fuera la elección más evidente, sobre todo porque para muchos todavía arrastraba parte de la imagen de Edward Cullen y estaba construyendo una carrera muy alejada de los grandes héroes de acción de Hollywood.

Pero en la película de Christopher Nolan muchos vimos algo que nos hizo pensar que podría encajar estupendamente en el universo del agente secreto: esa mezcla de elegancia, ironía, misterio y capacidad para desenvolverse en situaciones imposibles sin perder la compostura. Su personaje, Neil, tenía un magnetismo especial y una naturalidad para moverse entre la acción y los diálogos más ingeniosos que me recordó a algunas de las mejores versiones de 007.

El James Bond que necesitábamos

Ahora que se ha confirmado que Pattinson será el nuevo James Bond, no puedo evitar pensar que los que supimos ver aquello no íbamos tan desencaminados. Y, aunque todavía queda por ver cómo será su interpretación, me parece una elección que tiene muchísimo sentido.

En 'Tenet', Pattinson compartía protagonismo con John David Washington, pero para mí había algo especialmente atractivo en su manera de interpretar a Neil. No necesitaba imponerse constantemente ni recurrir a grandes gestos para llamar la atención. Su personaje tenía una seguridad tranquila, un sentido del humor bastante particular y esa capacidad para guardar información mientras parece que siempre sabe algo que los demás desconocen. Son características que encajan muy bien con el tipo de presencia que asociamos a James Bond.

También estaba su elegancia. Neil se mueve por escenarios internacionales, viste de manera impecable y parece desenvolverse con la misma soltura en una conversación sofisticada que en una secuencia de acción. No es que Bond tenga que ser necesariamente un hombre de traje caro y frases ingeniosas, pero ese equilibrio entre sofisticación y peligro forma parte de la identidad del personaje. Y Pattinson demostró que podía hacerlo sin que pareciera que estaba interpretando una caricatura del espía británico.

Otro de los motivos por los que me convenció en aquella película fue su sentido del humor. Una de las señas de identidad de James Bond es precisamente esa ironía con la que se enfrenta incluso a las situaciones más tensas. Y Pattinson tiene una forma muy particular de introducir pequeños matices cómicos en sus interpretaciones, sin romper el tono de la historia ni convertir al personaje en alguien demasiado consciente de lo gracioso que resulta.

Por otro lado, también está su faceta física. Pattinson ha demostrado en diferentes proyectos que puede asumir papeles exigentes y enfrentarse a secuencias de acción, pero 'Tenet' fue una buena muestra de cómo puede desenvolverse en una película de espionaje a gran escala.

No necesita tener el aspecto de un héroe de acción tradicional para resultar convincente en ese terreno. De hecho, parte de su atractivo está en que combina una presencia algo enigmática con una vulnerabilidad que puede hacer que sus personajes resulten mucho más interesantes.

Por eso, su elección me parece una oportunidad estupenda para darle una nueva personalidad al agente secreto sin perder aquello que lo ha convertido en un icono. Pattinson llega al papel después de haber pasado por el cine independiente, las grandes producciones y personajes tan distintos como Bruce Wayne o el propio Neil.

No es el mismo actor que conocimos en 'Crepúsculo', y precisamente esa evolución es lo que hace que me parezca una elección tan interesante. Ahora solo queda descubrir qué James Bond quiere construir a partir de aquí.

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