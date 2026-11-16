La elección de Robert Pattinson como nuevo James Bond ya cuenta con la reacción de una de las figuras más importantes de la próxima etapa de la franquicia. Denis Villeneuve, responsable de dirigir la siguiente película del agente 007, ha roto su silencio sobre el fichaje del actor y no ha escatimado elogios hacia quien será el encargado de recoger el testigo de Daniel Craig. El cineasta también ha dedicado unas palabras al resto de intérpretes que participaron en el proceso de selección, consciente de que la decisión dejaba fuera a otros candidatos con talento.

"Antes que nada, quiero expresar mi profunda gratitud a los extraordinarios actores que nos han acompañado en este viaje", comienza el comunicado del director difundido desde Amazon MGM Studios. Una forma de reconocer el trabajo de todos aquellos que optaron al personaje y que, finalmente, no consiguieron hacerse con uno de los papeles más codiciados de Hollywood.

Villeneuve ha continuado destacando el nivel de los aspirantes, aunque dejando claro que la elección solo podía recaer en una persona. "Estuvimos rodeados de un talento extraordinario, pero solo puede haber un 007. Estoy encantado de dar la bienvenida a Robert Pattinson como nuestro nuevo James Bond", ha afirmado.

El responsable de 'Dune' también ha explicado qué le ha convencido del actor para asumir semejante desafío. "Tiene el alma atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo. Estoy deseando empezar", ha añadido. Unas palabras que apuntan a la intención de combinar los elementos clásicos que han definido al personaje durante décadas con una interpretación capaz de ofrecer algo diferente.

Nueva etapa para el agente secreto

El fichaje de Pattinson pone fin a meses de especulaciones sobre quién heredaría el papel después de Daniel Craig. Entre los nombres que aparecieron en las quinielas estuvieron Jacob Elordi, Jack Lowden, Callum Turner y Nicholas Hoult, aunque el proceso terminó decantándose por el protagonista de 'The Batman'.

El propio actor también ha expresado su entusiasmo por incorporarse a la saga. "James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine y que me confíen el papel de 007 es el honor de toda una vida", ha declarado, agradeciendo la confianza depositada en él por Villeneuve y el equipo de Amazon MGM Studios.

La noticia ha tenido incluso repercusión institucional. La cuenta oficial de la Familia Real británica en X (Twitter) ha dado la bienvenida al intérprete con un guiño al universo de la franquicia: "Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, señor Bond". Un mensaje con doble significado, ya que Pattinson será el primer 007 de la saga cinematográfica que llegue a la pantalla durante el reinado de Carlos III, después de que las 25 películas anteriores se estrenaran bajo el de Isabel II.

Mientras tanto, los seguidores de Pattinson podrán volver a verle en la gran pantalla bajo la dirección de Villeneuve el próximo 18 de diciembre, fecha prevista para el estreno de 'Dune: Parte tres'. Será una nueva colaboración entre actor y cineasta antes de que ambos se embarquen en el desafío de reinventar al espía más famoso del cine.

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