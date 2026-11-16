Glenn Close (79 años), a Los Javis tras recibir su Oscar honorífico: "Gracias por incluirme en su brillante película, 'La bola negra'"

Visiblemente emocionada, Glenn Close rompió a llorar al recibir el Óscar honorífico durante la 17.ª edición de los Governors Awards de este fin de semana. La estrella de Hollwyood veía así reconocido por la Academia el conjunto de una trayectoria en la que acumuló ocho nominaciones al Óscar sin lograr la victoria, y tuvo ocasión de soltar un discurso de 10 minutos de duración donde la veterana actriz se acordó de Los Javis.

"También están aquí los Javis, que me abrieron un mundo nuevo y fascinante. Muchas gracias por incluirme en su brillante película", declaró entre risas y en un impecable español Glenn Close ante la audiencia del Dolby Theatre de Hollywood. La artista, recordemos, forma parte del reparto de 'La bola negra', donde interpreta a Isabelle Durand, una hispanista e historiadora especializada en la figura de Federico García Lorca que desempeña un papel clave en la investigación que vertebra la trama y conecta distintas épocas de la historia narrada en el film de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

"Nuestro oficio y el arte de contar grandes historias nunca han sido tan vitales para la humanidad"

Justo después de nombrarles, Close quiso hacer una defensa de su vocación: "El oficio de la interpretación y el arte de contar grandes historias nunca han sido tan vitales para la existencia de nuestra especie, frágil y violenta, pero capaz de trascender. No somos máquinas. Somos seres imperfectos; nuestras imperfecciones son nuestra salvación. Las historias que nosotros, los que estamos en esta sala, decidimos contar, se integran directamente en nuestro sistema nervioso colectivo a nivel mundial. Es una responsabilidad inmensa".

No fue la única persona de la que se acordó Close, algo lógico tras una carrera de más de 50 años en la profesión. Así, la actriz, de 79 años quiso rendir tributo a figuras clave de su trayectoria como Stephen Frears, John Malkovich, el cineasta George Roy Hill, la directora de casting Marion Dougherty o la diseñadora Anne Roth. También dedicó unas emotivas palabras a su recordada amiga Mary Beth Hurt, al director Rodrigo García, además de su familia. Fue un discurso, insistimos, emotivo que te invitamos a ver.

'La bola negra' continúa su paso triunfal por la taquilla española, acercándose a la cifra de 40 millones de euros, y también está ganando dinero en Estados Unidos pese a su estreno testimonial a la espera de su desembarco en Netflix este 2 de diciembre. En España, eso sí, la película se verá en streaming solo a través de Movistar Plus.

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