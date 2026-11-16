Esta noche en televisión, sencillamente una de las mejores películas de aventuras de todos los tiempos

La obsesión de buena parte de la historia del cine por las travesías, en formato de road movies o de pura aventura, tiene que ver a menudo por explorar los valores humanos que llevan a semejante empresa. Al fin y al cabo, Estados Unidos se ve a sí misma como nación de exploradores, y su cine ha tratado de capturarlo, especialmente en géneros como el western.

Estos valores no han sido, eso sí, siempre positivos. La búsqueda de la prosperidad a veces se ha cruzado con explotación de lo local, con ambición desmedida donde pecados capitales como la codicia o la envidia han terminado jugando un papel en la destrucción de la empresa. Algo que captura la imprescindible ‘El tesoro de Sierra Madre’ (’The Treasure of the Sierra Madre’).

Vender el alma en la sierra

Humphrey Bogart protagoniza este cruce de cine de aventuras e incluso de western escrito y dirigido por John Huston que fue múltiple ganador de Oscars. El cineasta se llevó reconocimientos por el guion y la dirección de esta asombrosa película que se puede ver hoy en televisión a través de La 2 a partir de las 22:35.

Fred C. Dobbs y Bob Curtin son dos hombres en una mala racha localizados en Tampico, México, en 1925. Ambos conocen a un veterano buscador de oro llamado Howard y deciden unirse a él en la búsqueda de oro en las zonas salvajes del centro del país, aunque los peores instintos humanos harán más complicada la ya de por sí ardua travesía.

Las raíces noir del cine de Huston impregnan la aventura que se relata, donde los forasteros que llegan a los poblados no tienen cualidades especialmente honorables. O estas se van perdiendo conforme la posibilidad de la riqueza es cada vez más próxima, y las suspicacias se desatan por doquier.

‘El tesoro de Sierra Madre’: la aventura más extenuante

El director identifica temas bastante espinosos en la novela que adapta, y se vale también de un género western emergente para complicar sus códigos. No hay apenas patriotismo o elementos positivos, si acaso una mirada a la camaradería masculina que se va intoxicando poco a poco por factores como la extenuación y la ambición.

Su inspirado reparto está espléndido para sacar a relucir todos los aspectos de la exploración psicológica del guion de Huston, que da también un paso de gigante en realización visual esplendida para consolidarse como uno de los grandes de aquel Hollywood clásico. Todo hace de ‘El tesoro de Sierra Madre’ una experiencia extraordinaria.

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