La primera mujer que salió en una película fue española. También fue la primera persona que sufrió censura por enseñar demasiada pierna

Carmen Dauset Moreno era una estrella del cine antes incluso de que los Lumiére inventaran el cinematógrafo. Puede que su nombre no te suene, pero su historia es genuinamente apasionante: la muchacha nació en Almería en 1868, y a los 12 años ya estaba debutando como bailarina en Málaga. Se convirtió en una sensación bajo el nombre de "Carmencita" y empezó a hacer giras por todo el mundo, de Francia a Portugal, y de Barcelona a, por supuesto, Estados Unidos. Y ahí es donde su vida da un giro de 180 grados sin saberlo.

La censurada Carmencita

¡Imagina! Un siglo antes de que Antonio Banderas o Penélope Cruz pusieran un pie en Estados Unidos, Carmencita actuó en Nueva York. Era el 17 de enero de 1889 y formaba parte del ballet Antiope, donde le había metido su representante. Poco imaginaba que el año siguiente iba a estar bailando por todo el país, llenando recintos (sus piernas estaban aseguradas en 150.000 dólares de entonces), inspirando poemas, cuadros y hasta atreviéndose a ponerse delante de una cámara. Ahora parece una tontería, pero por aquel entonces no solo fue la primera mujer que lo hizo en Estados Unidos, sino también en una película con fines comerciales.

'Carmencita' no te va a impresionar: duraba 21 segundos y mostraba un baile que la muchacha llevaba haciendo desde 1890 en Nueva York. Tras la cámara estaba William K. L. Dickson, inventor de la primera cámara de vídeo al servicio de Thomas Edison, que no estuvo destinado a la gran pantalla sino al kinetoscopio. O sea, máquinas de proyección individuales donde, tras un (no tan) pequeño pago, el espectador debía acercar el ojo a un visor para verla en movimiento.

Vista ahora, es un baile normal y corriente, pero por aquel entonces muchos se quejaron de lo provocativo que resultaba para ambos sexos, porque Carmencita se atrevía (¡glups!) a enseñar sus tobillos y sus enaguas mientras se movía. ¡Oh, no! En Boston, un sacerdote afirmó que la película era pecaminosa y obligó a quitarla de circulación. No fue el único: también pasó en el pueblo de Asbury Park, donde su fundador, James Bradley, exigió que se quitara la película o, en su defecto, todos los kinetoscopios del lugar.

Al final, por no discutir ni quitarse una fuente de ingresos, la sustituyeron por un cortometraje de gatos boxeando, demostrando que los vídeos de gatetes enganchan al público desde hace siglos. Pese a las voces en contra (o precisamente debido a ellas), 'Carmencita' fue tal éxito que Edison filmó a más mujeres bailando. Una de las películas resultantes, 'Fatima's Coochie-Coochie Dance', le pareció a él mismo tan obscena que superpuso líneas blancas en el pecho y la cadera a modo de censura, haciéndola mucho más provocativa y sugerente de lo que realmente era. La eterna paradoja de la censura.

Por cierto, Carmencita acabó vendiendo todas sus posesiones y volviendo a Europa, donde actuó en Londres y París periódicamente. Después viajó a Río de Janeiro, donde estuvo a punto de ser asesinada por un amante, y decidió terminar sus días, según se cuenta, en un pueblecito de Pensilvania, donde murió en 1910 a los 42 años, sin saber que había hecho historia en el cine y que 116 años aún se seguiría hablando de ella. ¡Olé!

En Espinof | Crónica de una odisea cinéfila: he visto más de 50 películas clásicas mudas en los últimos meses y esto es todo lo que he aprendido

En Espinof | Las mejores películas de 2026