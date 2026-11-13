La temporada 2 de 'Seven Havens' ya tiene fecha de estreno, y es mucho antes de lo esperado. Avatar Pavi tiene un futuro muy prometedor por delante

Este año hemos dado la bienvenida a una nueva Avatar, porque tras Aang y Korra el ciclo ha seguido moviéndose hacia adelante y le ha tocado el turno a Pavi, una maestra del la tierra. El escenario de 'Avatar: Los siete refugios' es muy diferente al de las series anteriores, centrándose en un descubrimiento personal para Pavi con un viaje que la llevará más allá de su ciudad natal para tratar de traer estabilidad al mundo.

La primera temporada ya ha concluido, pero todavía queda mucha aventura por delante y las cosas pintan muy bien para Pavi. Al menos, fuera de la pantalla.

Vamos a por otra ronda

En un primer momento se confirmó que 'Avatar: Los siete refugios' tendría 26 capítulos divididos en dos temporadas. Ahora sabemos que esto era solo la primera fase de la producción, ya que el mes pasado se anunció que la nueva serie de Bryan Konietzko y Michael DiMartino ha sido renovada para una tercera y cuarta temporadas.

La segunda temporada ya estaba confirmada desde que se anunció la serie, pero ahora sabemos que 'Avatar: Los siete refugios' regresará antes de lo que esperábamos: Paramount+ ha revelado que podemos esperar los nuevos episodios para el 21 de mayo de 2027.

Además, la segunda temporada de 'Avatar: Los siete refugios' también se irá estrenando en pequeñas tandas semanales. Ese 21 de mayo de 2027 llegarán los tres primeros episodios, los episodios 4 a 6 se estrenarán el 28 de mayo, del 7 al 9 el 4 de junio y del 10 al 13 el 11 de junio. Y si se repite el plan de emisión para España, podemos esperar que la serie llegue directamente a SkyShowtime con tan solo una semana de retraso frente a la emisión estadounidense.

"Pavi continúa su viaje hacia los chackras y las Islas Flotantes para descubrir qué le pasó a Korra. Mientras tanto, Nisha descubre información vital sobre la misteriosa energía espiritual que Pavi liberó desde Ellora. Las chicas se reúnen en la Nueva Ba Sing Se, junto con todos sus asuntos sin resolver", promete la sinopsis oficial de esta segunda temporada, subtitulada "Descubrimiento".

Como reportan desde Variety, se ha confirmado que la tercera temporada también se estrenará a lo largo de 2027, muy posiblemente para finales de año. La conclusión de 'Avatar: Los siete refugios' llegaría con la cuarta temporada, que se estrenaría en algún momento de 2028, pero también dependerá de lo que Konietzko y DiMartino quieran estirar el chicle, y de cuánto se lo permita Paramount.

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