'Avatar: Los siete refugios' arranca cargada de magia y con una premisa tremendamente intrigante, aunque le costará convencer a los fans adultos de Aang y Korra

Tras 'Avatar: La leyenda de Aang' y 'Avatar: La leyenda de Korra', el ciclo no se detiene y ahora le toca el turno a un nuevo Avatar. Han pasado más de 200 años desde la era de Korra y nos encontramos en un mundo completamente nuevo y diferente al que conocíamos hasta el momento en este fascinante universo de animación.

Ahora le toca el turno a Pavi, una maestra de la Tierra que descubre que es el nuevo Avatar, solo que ahora esta es una figura temida y odiada por la humanidad en lugar de ser considerado su gran salvador.

Un reinicio para una nueva era

'Avatar: Seven Havens', que en España se puede ver como 'Avatar: Los siete refugios' a través de SkyShowtime, marca un nuevo punto de reinicio para la franquicia. La serie de Avatar Studios nos lleva hasta la ciudad de Ellora, uno de los últimos refugios donde la humanidad ha sobrevivido tras el gran cataclismo que causó Avatar Korra un largo tiempo atrás.

Pavi siempre ha vivido sola y sobrevive como puede con migajas, al más puro estilo de rata callejera de Aladín. Pero cuando Jae, uno de los miembros de la brigada que protege Ellora, descubre que tiene poderes de más de un solo elemento, decide llevar a Pavi hasta su capitán para protegerla.

Ahora bien, resulta que Pavi no está tan sola como creía: tiene una hermana gemela llamada Nisha con sus propios poderes elementales. Las dos parecen la clave para enfrentarse a la tormenta que asola su ciudad y traer de nuevo el equilibrio al mundo, aunque hay varias fuerzas en distintos frentes que quieren utilizarlas para su propio beneficio. Y, mientras tanto, tienen que lidiar con su complicado legado familiar, los secretos del pasado y la responsabilidad de ser el nuevo Avatar.

'Avatar: Los siete refugios' supone un punto de inflexión tremendo para la franquicia, ya que nos lleva a un futuro distante y cambia completamente de escenario. Ya no estamos en un mundo dividido y unido por las cuatro naciones, ahora el mundo ha sido devastado y nos encontramos en un escenario post-apocalíptico que rompe las reglas que conocíamos hasta ahora.

A nivel visual, también es un cambio completo de registro, apostando más por un escenario cercano a la ciencia ficción que por una fantasía inspirada en las culturas asiáticas. La influencia de Moebius está bien presente en el mundo mágico de 'Los siete refugios', creando un universo fascinante que tampoco se olvida del todo de sus raíces asiáticas y que se vuelve más y más intrigante con cada capítulo.

Ahora bien, todo este cambio puede hacer arrugar la nariz a los fans de Aang y Korra. Porque aunque 'Avatar: Los siete refugios' es un punto de entrada ideal para los nuevos fans, también se distancia (y mucho) de sus predecesoras. No tenemos esa sensación de continuidad que unía a las dos series anteriores, ya que nos hemos ido a un berenjenal tremendo en un futuro distante, con unas reglas de juego completamente nuevas y una sociedad desconocida.

Tampoco ayuda, según a qué público, que 'Los siete refugios' tenga un enfoque más infantil que 'La leyenda de Korra'. Al fin y al cabo, Pavi y Nisha, nuestras nuevas protagonistas, no tienen ni diez años y se comportan perfectamente como niñas de esta edad. Esto no significa que la nueva 'Avatar' nos lo de todo masticadito ni que no tenga momentos turbios, pero hay que tener en cuenta que está claramente enfocada a un público más infantil, como lo estaba 'La leyenda de Aang' en su momento.

Por ahora en SkyShowtime ya se han dejado caer los tres primeros episodios de la serie y podemos esperar tres más cada semana hasta terminar la temporada. Además 'Avatar: Los siete refugios' llega directamente en versión original y con un doblaje en castellano muy cuidado que da gusto. Hemos tenido un inicio excelente y fascinante, ahora solo queda ver cómo se va desarrollando el resto de la serie y si Pavi consigue estar a la altura de sus predecesores.

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