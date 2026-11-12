Olvídate de 'Solo Leveling'. A Sung Jinwoo le quieren quitar el trono con este nuevo anime coreano que viene pisando fuerte

Webtoon se ha convertido en una mina de oro, tanto para las producciones en acción real como para las animadas. En el mundillo del anime 'Solo Leveling' ha sido un fenómeno explosivo que ha arrasado en todo el mundo, pero en 2027 le va a salir un competidor que viene pisando fuerte y amenaza con quitarle el trono.

Desde Corea, con amor

'SSS-Class Revival Hunter' ya es un fenómeno en su formato manhwa y webcomic de la mano de Sinnoa, Neida y Bill K. Hace unos meses se confirmó la adaptación a anime desde Studio Fu con Hiroaki Sakurai, director de 'La desastrosa vida de Saiki K.', a la cabeza, y el proyecto tiene una pinta bastante prometedora.

Con una fórmula muy similar a 'Solo Leveling', 'SSS-Class Revival Hunter' se trata de una aventura de fantasía que sigue a un cazador de monstruos. Gongjia Kim empieza en el escalafón más bajo, pero todo cambia cuando el Emperador de las Llamas y él unen fuerzas para abrirse paso a través de una misteriosa torre plagada de criaturas.

De cero a héroe, con una fantasía de poder en la que todo es posible, y que tiene potencial para colarse entre los animes que nos tendrán enganchados completamente el año que viene. Eso sí, aunque tenga una premisa similar, habrá que ver si 'SSS-Class Revival Hunter' consigue quitarle la corona a 'Solo Leveling', porque uno de los puntos fuertes del anime con Sung Jinwoo es una animación puntera que compensa los bajones del guion.

Habrá que ver si 'SSS-Class Revival Hunter' se las apaña para despuntar y se convierte en un nuevo bombazo salido de Corea del Sur. El anime arranca en enero de 2027, así que nos queda bien poquito para comprobarlo.

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