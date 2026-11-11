Steven Spielberg se arrepintió de cambiar 'E.T., el extraterrestre' 20 años después de su estreno: "Fue un error. Jamás debí haberlo hecho"

Algunas películas que consiguen trascender su época y seguir emocionando a nuevas generaciones décadas después de su estreno. Y 'E.T., el extraterrestre' es una de ellas, aunque no sea una de las obras más queridas de Steven Spielberg.

De hecho, el largometraje ha conseguido escapar a los intentos de su creador por retocar el pasado. En 2002, con motivo del aniversario de la película, el cineasta aprovechó las posibilidades de los nuevos efectos digitales para introducir algunos cambios en el clásico de ciencia ficción. Una decisión que, aunque en aquel momento podía parecer razonable, terminó generando cierta polémica y es algo de lo que Spielberg se arrepiente.

Adaptándose a la era actual

A principios de los años 2000, el mercado doméstico estaba viviendo una transformación importante gracias a la popularización del DVD y el VHS. Las ediciones especiales se habían convertido en un reclamo para los fans del cine, que podían descubrir material adicional, escenas inéditas y nuevas versiones de algunas de sus películas favoritas.

De hecho, cineastas como James Cameron ya habían experimentado con este tipo de revisiones, e incluso George Lucas había llevado la práctica mucho más lejos con las ediciones especiales de la trilogía original de Star Wars en 1997. Sus modificaciones generaron una enorme controversia, especialmente por la decisión de retirar de circulación los montajes originales. Y, en ese contexto, Spielberg decidió aprovechar el 20º aniversario de 'E.T., el extraterrestre' para actualizar algunos aspectos de su película de 1982.

Pero, en realidad, los cambios que introdujo el director eran bastante menos ambiciosos que los de Lucas, y terminaron teniendo un efecto importante en la manera de contar la historia. Como explicó Kathleen Kennedy, productora de la película, a Los Angeles Times, "no hay comparación" entre ambas revisiones, puesto que 'E.T.' iba a tener únicamente "una amplia variedad de cambios sutiles".

Entre ellos había algunos retoques digitales en el aspecto del extraterrestre, pero también un cambio que llamó especialmente la atención: Spielberg sustituyó las armas que llevaban los agentes del Gobierno por walkie-talkies. Y no era una decisión completamente nueva. El propio director ya había manifestado años antes su incomodidad con aquellas imágenes y había explicado que quería corregirlas.

"Lamento que se haya usado un arma como amenaza para detener a niños en bicicleta [...] Y si alguna vez reestreno la película, usaré la maravilla digital de, ya saben, los efectos especiales por ordenador para quitarles las armas a los policías. [...] Creo que esos fueron momentos, ya saben, desagradables para mí".

Pero aquel no fue el único retoque relacionado con el contexto histórico. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Spielberg también decidió eliminar una frase de diálogo que se escuchaba fuera de pantalla durante una escena de Halloween, en la que un personaje hacía una referencia a disfrazarse de terrorista. Aunque las modificaciones podían entenderse teniendo en cuenta el momento en el que se realizaron, el resultado fue una versión que se alejaba de algunos detalles de la película original.

Eso sí, Spielberg tuvo el acierto de incluir el montaje de 1982 en la edición en DVD de 2002, de manera que los espectadores todavía podían acceder a la versión con la que habían crecido.

Aun así, con el paso del tiempo, el cineasta terminó arrepintiéndose de aquella decisión. Durante una clase magistral en la cumbre Time 100, celebrada en 2023 coincidiendo con la promoción de 'Los Fabelman', Spielberg habló abiertamente de esto y reconoció que nunca debería haber cambiado su película.

"Fue un error. Jamás debí haberlo hecho. E.T. es un producto de su época. Ninguna película debería revisarse desde la perspectiva actual, ya sea voluntariamente o por obligación. [...] Pasaron los años y cambié de opinión. Jamás debí haber alterado los archivos de mi propio trabajo, y no se lo recomiendo a nadie. Todas nuestras películas son una especie de testimonio de dónde estábamos cuando las hicimos, cómo era el mundo y qué tipo de público recibía cuando publicamos esas historias. Por eso, lamento profundamente que eso haya salido a la luz."

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