'Blade Runner 2099' deslumbra con su tráiler final y promete convertirse en una de las grandes series de lo que queda de año

Estamos cerca de que se cumpla una década del estreno de la descomunal 'Blade Runner 2049' de Denis Villeneuve, que dio un sonoro puñetazo sobre la mesa para demostrar que las conocidas como secuelas legado pueden ser buenas y mirar a los ojos a sus predecesoras; pero este lapso de tiempo no quiere decir que la industria hollywoodiense vaya a dejar morir una franquicia que, seguramente, aún tiene unas cuantas alegrías que darnos.

¿Humanos o replicantes?

La próxima de ellas hará que la IP de el salto de la gran a la pequeña pantalla bajo el título de 'Blade Runner 2099', una serie capitaneada por la showrunner Silka Luisa, responsable de 'Las luminosas' y escriba en producciones como 'Halo' o 'Strange Angel', cuyo tráiler final ha puesto toda la carne en el asador a nivel argumental y, de paso, nos invita a salivar con un diseño de producción que promete ser espectacular.

En lo que respecta a su historia, la sinopsis oficial del show reza tal que asi:

Cincuenta años después de los sucesos de Blade Runner 2049, Los Ángeles ha renacido, aunque no a manos de la humanidad. Cora, una fugitiva que intenta dejar de huir de una vez por todas, adopta una última identidad: la de Blade Runner. Obligada a asociarse con Olwen, una replicante a la que le quedan pocos días de vida, da caza a un fugitivo que oculta una verdad capaz de hacer colapsar su frágil ciudad.

Por si todo esto fuera poco, 'Blade Runner 2099', entre cuyos productores ejecutivos figura el mismísimo Ridley Scott, cuenta con un reparto espectacular encabezado por las siempre maravillosas Michelle Yeoh y Hunter Schafer, a quienes acompañan Dimitri Abold, Lewis Gribben, Tom Burke y Amy Lennox, entre otros. Un elenco a la altura de una de las grandes sagas de ciencia ficción de la historia del audiovisual.

Por suerte, podremos ver 'Blade Runner 2099' desde la comodidad de nuestros hogares en pocas semanas, ya que los ocho episodios de la miniserie llegarán al catálogo de Amazon Prime Vídeo el 25 de noviembre de este 2026. No sé vosotros, pero yo estoy deseando sumergirme en su universo de humanos, replicantes, traiciones y crisis identitarias. La pinta, desde luego, es para tener toda la esperanza del mundo.

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