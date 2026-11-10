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4,81 millones de espectadores. 'La Revuelta' bate su propio récord de audiencia con la entrevista a Santiago Abascal

La paradoja de batir un récord de audiencia mientras tu entrevistado augura el final de tu formato

Abascal
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Es paradójico que los seguidores de 'La Revuelta' estemos anticipando la muerte del formato mientras La 1, probablemente, vaya a sacar pecho del resultado de ayer. No es para menos: el programa ha batido por segunda vez en dos semanas y media su récord histórico de audiencia. Unos movidos por el morbo y otros por el carácter mesiánico de Santiago Abascal, pero el líder de Vox superó en audiencia a Pedro Sánchez... que, al mismo tiempo que la entrevista de Broncano, estaba batiendo récords en La Séptima.

Millones y millones

Primero, los datos en crudo: la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal se ha saldado con 4.815.000 espectadores, lo que supone un 33,6% de share. En este sentido, supera en 440.000 personas al presidente del Gobierno (al que vieron 4.387.000 personas), pero pierde un poco de cuota: un imperceptible 0,3%, concretamente. En total, más de 8.670.000 espectadores conectaron en algún momento con la brusca entrevista. 

Esta es la mejor cifra histórica de 'La Revuelta', y posiblemente no será superada ya en lo que le quede de vida al formato a partir de finales de mes (si se cumplen las encuestas). Al mismo tiempo, contraprogramando de urgencia, Sánchez fue a La Séptima a ser entrevistado por Javier Ruiz, dando al canal el mejor dato de su corta historia: el programa tuvo 1.221.000 espectadores y un 10,2% de cuota de pantalla, pero la entrevista en sí misma subió hasta los 2.160.000 con un nada desdeñable 14,2% de cuota de pantalla.

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El tercero en discordia, 'El Hormiguero', vio caer su castillo de naipes bajando no solo del primer puesto, sino también del segundo: con 1.242.000 espectadores y solo un 8,3% de share, Pablo Motos tuvo que conformarse: Macarena Gómez no atrajo tanto como la política. Ahora solo falta ver qué pasa con los especiales políticos del formato, a los que Abascal afirmó no estar invitado. Veremos.

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