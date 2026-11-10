Dani Martínez: "Las voces de los actores de doblaje en España han sido referentes en nuestras vidas y nos han marcado"

Este pasado viernes 6 de noviembre llegó a los cines españoles 'El gato con sombrero', una película animada basada en el famoso personaje infantil creado por el ya fallecido Dr. Seuss. Sus dos protagonistas cuentan en España con las voces de los humoristas Arturo Valls y Dani Martínez, a quienes hemos tenido la oportunidad de entrevistar en Espinof.

En nuestra charla con ambos, que podéis ver íntegra en el siguiente vídeo, hablamos de varios temas, como cuál era la opinión de ambos sobre 'La bola negra', la gran dominadora de la taquilla española durante estas últimas semanas, pero el grueso de las preguntas se centran en su trabajo en la cinta animada de Warner.

A la hora de buscar cómo encajan sus voces en una película que ya cuenta con una versión original en inglés, Martínez destaca que "tú le pones mucho tu sello, tu tono de voz, el que tú crees que mola. Tienes en ese sentido cierta creatividad, pero es verdad que ellos son los que marcan la pauta", mientras que Valls destaca lo siguiente:

Tienes que españolizar o un poco arturizar, sin pasarte, para que no se vea mucho tu personalidad y prime la del personaje. O sea que es una línea ahí como muy fina, pero efectivamente la guía es fundamental para saber en qué tono está el total de la película.

Ambos contaban ya con experiencia como dobladores de cine animado, pero Valls apunta que "en cuanto a personalidad no me había parecido tanto a los personajes que había interpretado y esta cosa de entretenedor, de tipo que se preocupa porque la gente se divierta, se lo pase bien, pues es un poco lo que he hecho durante este tiempo y esa conexión me ha resultado curiosa con respecto a otras películas".

Por su parte, Martínez quiso destacar que "las voces de los actores de doblaje en España han sido referentes en nuestras vidas y nos han marcado", mientras que Valls realiza el siguiente comentario sobre la posibilidad de que sean sustituidos por la inteligencia artificial:

Yo creo que siempre va a haber, claro, la gente dirá, no, que va a ser igual, pero siempre va a haber algo más de calidez, ¿no? Lo que hablamos siempre de la imperfección, de que haya ahí un tono que esto se valorará y ojalá sigamos doblando y no sustituyan, yo creo que habría que hacer fuerza para que esto se mantenga.

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