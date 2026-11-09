Matt Damon (56 años), sobre envejecer como actor: "Cuanto mayor te haces, más a mano tienes las grandes emociones: puedes relajarte y actuar sin forzar nada"

Matt Damon tiene 56 años y suma más de 38 trabajando como actor en Hollywood, pero tiene claro que ninguna etapa anterior se compara con su momento presente. No solo por haber liderado una superproducción de la magnitud de 'La Odisea', dirigida por Christopher Nolan, sino también por recibir grandes elogios de maestros de la industria como Quentin Tarantino. El cineasta afirmó recientemente que, aunque el público suele dar por sentado el nivel de la estrella debido a lo familiar que resulta verle en pantalla, en realidad está alcanzando una dimensión artística todavía más rica y versátil.

Sobre estas palabras quisieron preguntarle al también protagonista de 'El botín' ('The Rip', 2026) en una entrevista con GQ. ¿Siente que estás mejorando y alcanzando nuevas alturas, aprovechando "nuevas reservas", como dice Tarantino? "Creo que si hablas con cualquier actor de mi edad, ya sabes... con cualquiera de los sospechosos habituales, probablemente te dirán lo mismo. Pienso que cuanto más actúas, y más trabajas con gente realmente buena, vas a más mejorando... y además vas viviendo más la vida. Las dinámicas familiares, todas esas relaciones, van como llenando tu reserva", dijo.

Todo esto, continúa, ayuda a que al llegar a una etapa de su vida lo que antes le costaba un mundo ahora simplemente salga solo. "He hablado de esto con otros actores de mi edad, Ben incluido: creo que cuando eres más joven hay cierta tendencia a forzar las cosas, a intentar sobrecargarte o meterte en papel a la fuerza. En cambio, cuanto mayor te haces, más a mano tienes todo eso. Esas emociones tan profundas están justo ahí, prácticamente a flor de piel. Por eso puedes relajarte de verdad al trabajar y lograr una interpretación muy rica sin necesidad de forzar nada", agregó la estrella.

Agradecido por un proyecto como 'La Odisea'

Esa actitud delante de cámaras también se refleja detrás. Según comenta en la charla, para él encabezar una superproducción como 'La Odisea' en esta etapa de su vida es un privilegio que aprecia mucho más que hace dos décadas. Sin la prisa ni la ansiedad de asegurar su siguiente papel, el actor vive este momento con profunda gratitud, centrado en disfrutar del oficio, trabajar con grandes directores y participar en historias que perduren en el tiempo. Pero de esto y más os invito a escuchar la charla completa.

En ella vuelve a referirse a muchos de los desafíos que tuvo que afrontar durante el rodaje de 'La Odisea', una película que hizo historia en cines al recaudar 1.800 millones de dólares a nivel mundial y que ahora se prepara para su desembarco en las webs de compra y alquiler digital previsto para este próximo 17 de noviembre. Por el momento, eso sí, aún no ha trascendido una fecha para su llegada a los servicios de streaming.

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