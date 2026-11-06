Hay que reivindicar 'The Paper'. La sucesora de 'The Office' es tronchante en su temporada 2, pero la sitcom todavía busca su sitio

La primera secuencia de la temporada 2 de 'The Paper', recién estrenada en SkyShowtime, se puede ver como una declaración de intenciones. La redacción del Toledo Truth Teller entra celebrando su reciente victoria en los premios periodísticos para toparse con rostros sombríos en los que notifican que un compañero de Softee, la empresa de papel higiénico, había fallecido.

Más allá de lo divertido del episodio (que lo es en lo que descubren cómo ese querido compañero tenía un historial no turbio, lo siguiente), el equipo de guionistas dirigido por Greg Daniels y Michael Koman parecen decir que, de algún modo, esta temporada va a aspirar a cosas nuevas. El pique entre unos y otros que vertebraba parte de la temporada 1 acababa y es hora de mirar hacia delante y evolucionar.

Sin línea editorial

No estoy seguro de que logren hacer una cosa u otra. No es algo malo. Al menos, no lo creo. Esta temporada 2 parece decidida a explorar y experimentar con las dinámicas entre los personajes, sobre todo centrándose en la relación entre Ned (Domhnall Gleeson) y Mare (Chelsea Frei), cuyas idas y venidas y la pregunta de qué es su relación (¿es algo serio o un rollo de trabajo?) serán las que vertebren esta nueva temporada.

Y aquí es dónde se resiente la serie por un problema que viene arrastrando desde su primera temporada y que, al radicar en su diseño, es complejo de resolver: sus personajes. La decisión que toma Greg Daniels de ir en la dirección opuesta respecto a su propia 'The Office', pasa cada vez más factura a una comedia que, de verdad, es desternillante.

El que los protagonistas de 'The Paper' no sean personas "normales" pero con marcadas peculiaridades sino directamente peculiares (por no decir excéntricos en algunos casos) disipa el efecto que se pretende con el formato del falso documental (cada vez más protagonista) y hace que uno tome una distancia con, digamos, Ned y Mare que no existía con Jim y Pam.

De hecho, tengo la sensación de que si 'The Paper' potenciase más a los personajes más ignorados (creo que Adam, por ejemplo, podría tener más presencia) y le diese menos foco a Esmeralda o, al menos, acertasen el qué contar (la trama del vídeo de recursos humanos podría sobrar perfectamente), la serie funcionaría mucho mejor.

Que funciona, desde luego y creo que esta temporada es mejor que la primera. Ha sido arrancar y soltar carcajadas a cada rato, con tramas memorables y la sensación de que todavía tiene margen de crecimiento. La primera, como destaqué en su momento, ya tenía ese margen y aquí siguen explorando cómo tirar no solo hacia delante sino hacia arriba.

En definitiva, 'The Paper' está haciendo los deberes y sacando buenas notas, pero al igual que la redacción de Ned busca a lo largo de la temporada su siguiente gran historia, da la sensación que los guionistas están buscando todavía. Están tirando cosas como si estuviesen en modo brainstorming esperando dar con lo que les haga dar el salto y encontra su sitio. Están ahí, ahí, pero no lo logran todavía.

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