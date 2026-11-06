Nicolas Cage, sobre la nueva 'Ghost Rider' de Ryan Gosling: "Me alegro por él y le deseo la mejor de las suertes en su aventura. Estoy deseando ver la película"

Nicolas Cage le ha dado su bendición a Ryan Gosling para tomar el relevo de Johnny Blaze en la próxima película de 'Ghost Rider'. Casi dos décadas después de ponerse por primera vez en la piel del motorista fantasma, el actor ha reaccionado al anuncio de Marvel y no ha dudado en mostrar su apoyo a quien será el nuevo rostro del personaje.

Gosling, que lleva tiempo expresando el interés que tiene por interpretar al antihéroe, encabezará esta nueva adaptación, que estará dirigida por Shawn Levy y supondrá el regreso a la gran pantalla de uno de los personajes más conocidos de la vertiente sobrenatural de Marvel.

El nuevo conductor fantasma

Cage interpretó por primera vez a Johnny Blaze en ‘Ghost Rider’ (2007), película que contaba la historia de un especialista en motocicletas que vendía su alma para convertirse en un cazarrecompensas encargado de perseguir a demonios. Después, el actor regresó cuatro años después con ‘Ghost Rider: Espíritu de venganza’ (2012), una segunda entrega en la que volvió a ponerse al frente de esta particular versión del personaje de Marvel.

Y ahora, con Ryan Gosling preparado para tomar el relevo, Cage ha querido pronunciarse sobre el proyecto durante el estreno de ‘Madden’, la nueva película de David O. Russell, que se estrenará en Prime Video 18 de noviembre. En declaraciones a The Hollywood Reporter, el actor ha dejado claro que está encantado con la elección de Marvel y que mantiene una buena relación con su sucesor:

“Ryan va a hacerlo lo mejor que sabe y estoy deseando verla. Ryan sabe lo que siento por él como actor; hemos tenido conversaciones agradables y estamos en contacto. Me alegro por él y le deseo la mejor de las suertes en su aventura y estoy deseando ver la película”.

Por su parte, Gosling ya ha expresado públicamente su entusiasmo por hacerse con el papel durante el anuncio del proyecto en la Comic-Con del pasado julio. “Este es un personaje que he querido interpretar durante mucho tiempo”, aseguró entonces el actor. Además, la elección también tiene un vínculo personal con la primera película: Eva Mendes, esposa de Gosling, compartió reparto con Cage en la entrega de 2007.

La nueva película tiene previsto su estreno para el 28 de julio de 2028. Aunque todavía quedan detalles por saber sobre el proyecto, otro nombre podría sumarse al reparto: Connor Storrie, conocido por 'Más que rivales' ('Heated Rivalry'), que está en conversaciones para interpretar al villano de la historia. Por ahora, Marvel mantiene los detalles de la trama bajo llave.

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