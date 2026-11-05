México se queja de nuevo del doblaje en el cine: pero ahora no es culpa de la IA, sino de los influencers

Muchos estarán de acuerdo de que, en México, el mercado del cine de animación es un gran negocio para las casas productoras, sin embargo, como público exigente que es, no podía dejar pasar el hecho de que el doblaje de 'Wildwood: El bosque salvaje', la nueva cinta de LAIKA Studios se volviera tema de discusión pocos días después de su estreno, ¿la razón? porque parte del público critica que varios de los protagonistas de prestarle voz a los personajes sean figuras conocidas y no actores de doblaje.

Javier Ibarreche, creador de contenido, crítico de cine para diversos medios como Los 40 Principales en México y conductor de la ceremonia de los Oscar para TV Azteca, está en el centro del debate, por ser de los primeros actores de doblaje en pronunciarse al respecto.

El descontento de los fans llegó a Change.org, donde una usuaria pidió a LAIKA un nuevo doblaje en español latino, específicamente por el trabajo de Macarena García, Natalia Téllez y el de Ibarreche, que da vida a Brendan, el Rey Bandido, que sostiene (según la petición) que algunas voces no transmiten bien las emociones y que una película que tardó 16 años en hacerse merece intérpretes especializados.

Pero Ibarreche se pronuncia

Ibarreche habló del tema en una entrevista con la creadora de contenido Mili. Reconoció que su alcance en redes pudo influir en que lo eligieran y admitió que, si solo fuera actor de doblaje, quizá no habría conseguido el papel. Dijo que confía en su preparación como actor y en su formación reciente en doblaje, que prefiere que el trabajo hable por sí solo y que le corresponde al público juzgarlo.

No es la primera vez que esto pasa: en 2023, cuando Sony anunció a los influencers del doblaje de 'Spider-Man: Cruzando el multiverso', Ibarreche dijo que entendía el enojo de los profesionales del doblaje, aunque pidió esperar a ver el resultado antes de juzgar.

Si bien en México se ha protegido el trabajo de los artistas de doblaje de la Inteligencia Artificial, lo cierto es que no es suficiente para los fans de las cintas de animación que buscan una experiencia de calidad en el cine, porque para ellos, vale más el talento de décadas de trabajo que el número de seguidores que puedan presumir en sus redes.

Fotos de LAIKA Studios | @oibarrechejavier

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