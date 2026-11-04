'VisionQuest' recupera a la primera Antorcha Humana: Paul Bettany y el showrunner de la serie de Marvel analizan todos los secretos

Marvel acaba de recuperar a uno de sus personajes más curiosos y lo ha hecho de una forma inesperada. La séptima entrega de 'VisionQuest', titulada 'Immolation', ha desvelado que Paul Bettany, que interpreta a Vision, también se esconde detrás de otras dos identidades fundamentales para comprender los orígenes de la inteligencia artificial en el Universo Cinematográfico de Marvel. Una de ellas tiene, además, una conexión directa con la primera Antorcha Humana de los cómics.

La revelación ha llegado en el penúltimo episodio de la serie, que ha sacado a la luz las identidades del doctor Phineas Horton y J.I.M., dos personajes interpretados también por el británico. Una decisión creativa que supone todo un guiño a los seguidores más veteranos de los cómics y que amplía la historia de los primeros experimentos con inteligencia artificial dentro de Marvel.

El doctor Horton es un científico de la época de la Segunda Guerra Mundial que sentó las bases de lo que terminaría convirtiéndose en la inteligencia artificial del UCM. Su creación más importante fue J.I.M., el primer androide inteligente de este universo y un antecedente directo de la tecnología que acabaría dando lugar a Vision.

Paul Bettany es J.I.M. en 'VisionQuest'

Pero aquí llega el detalle más curioso: J.I.M. está inspirado en Jim Hammond, el personaje que fue la primera Antorcha Humana en los cómics. Mucho antes de que Johnny Storm, actualmente interpretado por Joseph Quinn, heredase ese nombre, Hammond ya era capaz de envolverse en llamas y volar gracias a su naturaleza robótica.

La incorporación de J.I.M. fue una de las primeras ideas que tuvo Terry Matalas, responsable de 'VisionQuest'. El personaje, sin embargo, tiene un pequeño problema: su tecnología todavía es bastante rudimentaria y puede arder espontáneamente cuando experimenta emociones intensas.

Una característica que el propio Matalas considera especialmente interesante. "Cuando se emociona, se sobrecarga. Es una metáfora fantástica", explica el showrunner a Entertainment Weekly. De hecho, reconoce que tiene ideas para desarrollar una historia independiente sobre el personaje: "Me encantaría verlo enfrentarse a los nazis".

La inspiración no surgió de la nada. Matalas recuerda que el androide ya aparecía en 'Capitán América: El primer vengador' (2011), durante la exposición celebrada en Nueva York a la que acuden Steve Rogers y Bucky Barnes en 1943. Allí podía verse un androide con un traje rojo creado por Phineas Horton.

"Ya sabíamos que existía algún tipo de inteligencia artificial antes de Tony Stark. Todo lo relacionado con la IA o los robots formaba parte de aquella conversación desde el principio", señala Matalas.

El reto de interpretar tres personajes a la vez

Lo curioso es que la idea inicial del responsable de la serie era que Bettany interpretase únicamente a J.I.M. La posibilidad de incorporar también al doctor Horton surgió durante el proceso de selección del reparto, hasta que el propio actor planteó asumir los tres papeles.

La intención era mostrar visualmente cómo los archivos y la información corrupta pasan de los sistemas operativos a los humanos, después a los robots y, finalmente, de vuelta a las personas.

Marvel dio luz verde a la propuesta, aunque llevarla a la práctica fue bastante más complicado de lo esperado. Especialmente en las escenas ambientadas en el paisaje mental de Vision, donde los tres personajes coinciden y afrontan sus propios conflictos familiares. Phineas, por ejemplo, volcó sus esfuerzos en crear a J.I.M. después de perder a su hijo.

Paul Bettany es Phineas Horton en 'VisionQuest'

"Fueron tres días realmente alucinantes", recuerda Bettany. El actor tuvo que coordinarse estrechamente con su doble de acción, John Macdonald, para rodar las distintas versiones de cada escena e intercambiarse los diálogos de los personajes. "Era como resolver un rompecabezas. Tenías todas las frases de los demás personajes en la cabeza de una manera bastante incómoda", explica.

El diseño de J.I.M. también bebe directamente de los cómics y de aquella primera aparición en 'Capitán América: El primer vengador'. Su aspecto incorpora mecanismos de relojería y piezas de precisión que encajan con la época en la que fue concebido.

Y aunque la conexión con la Antorcha Humana resulta irresistible para los aficionados, Matalas aclara que nunca pretendieron hacer referencia directa a ese nombre en 'VisionQuest'. Cuando estaban desarrollando la serie, la película de 'Los 4 Fantásticos' de 2025 todavía no se había estrenado y querían evitar confusiones.

Un guiño que, aun sin mencionarse expresamente, deja una de las curiosidades más llamativas de esta nueva aventura de Marvel.

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