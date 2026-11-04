Ellen Pompeo: "Para que una serie siga en el aire durante 20 años tengo que tener talento, pero nunca he recibido el reconocimiento de la crítica"

Una de las grandes series imperecederas que siguen en el aire es 'Anatomía de Grey', cuya temporada 23 se estrenó en Estados Unidos el pasado 15 de octubre. Además, todavía no parece existir ningún plan de finalizar la obra que lanzó la carrera de Ellen Pompeo y es obvio que su actuación como Mederith Grey es una parte clave de esa tremenda longevidad, pero ella cree que no ha tenido el reconocimiento que se merece.

Es cierto que Pompeo decidió hace unos años pasar a un segundo plano en 'Anatomía de Grey', lo que le dejó tiempo para hacer la miniserie 'Una buena familia americana'. Y su experiencia allí con su creadora Katie Robbins fue tan buena que ahora prepara con ella la serie 'Chicks'. No obstante, eso no quiere decir que tan siquiera piense en dejar de interpretar a Mederith Grey.

"Nadie quiere abrirme esa puerta"

"No creo que nadie vaya a dar luz verde a nada que me impulse a dejar 'Anatomía de Grey'. Nadie quiere abrirme esa puerta", reconoce Pompeo en Variety. De hecho, cuando expresó su frustración con la serie de ABC, Dana Walden, copresidenta de Disney Entertainment, le dijo que "podemos darte ambas cosas. Si te quedas en 'Anatomía de Grey' y sigues comprometida con la serie, nosotros invertiremos en ti y encontraremos una oportunidad para que seas productora y protagonista de algo nuevo, para que te sientas realizada creativamente".

Curiosamente, 'Chicks' también se hace bajo el paraguas de Disney a través del sello 20th Television, por lo que parece que la actriz sigue necesitando otros retos, aunque comprometiéndose siempre a seguir al pie del cañón en 'Anatomía de Grey'.

Todo eso también ha servido para que ella misma sepa mejor su propio valor y asegura que "para que una serie siga en el aire durante 20 años tengo que tener talento, pero nunca he recibido el reconocimiento de la crítica. Creo que he trabajado tan duro y durante tanto tiempo que, sí, me gustaría que alguien me diera una palmadita en la espalda y pensara que tengo algún tipo de talento".

Siendo justos, el reconocimiento económico sí que lo tiene, pues llegó a convertirse en la segunda actriz mejor pagada de la televisión, pero una cosa es el dinero que llega a tu cuenta y otra el reconocimiento artístico. Ahí sí que está muy escasa, pues ha sido ignorada completamente por los Emmys, teniendo que conformarse con una única nominación a los Globos de Oro. Eso sí, la estatuilla fue para Kyra Sedgwick por 'The Closer'.

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