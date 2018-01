Ellen Pompeo renueva su contrato en 'Anatomía de Grey' y se convierte en la segunda actriz televisiva mejor pagada

Actualmente se emite la decimocuarta temporada de 'Anatomía de Grey' ('Grey's Anatomy') y la serie creada por Shonda Rhimes sigue siendo una de las más populares de la televisión norteamericana. ABC aún no ha llegado a un acuerdo por renovarla más allá de la tanda de episodios actual, pero sí que ha cerrado el contrato con Ellen Pompeo por dos temporadas más, convirtiéndola además en la segunda actriz mejor pagada de la televisión.

Pompeo, que también ejercería como productora a partir de ahora -y co-productora ejecutiva del spin-off en el que está trabajando ABC-, pasaría a cobrar 575.000 dólares por episodio, una cifra impresionante pero aún algo alejada de los 900.000 que recibe Kaley Cuoco por 'The Big Bang Theory'. Por su parte, Pompeo ha querido aprovechar la ocasión para alabar el regreso a la serie de Krista Vernoff para ejercer como showrunner, destacando la nueva energía que ha dado a 'Anatomía de Grey':

Estaba emocionada por tener una voz completamente nueva para escribir en la serie. La escritura es mucho más inteligente y me encanta lo que está haciendo. A todo el mundo de hecho, los actores están muy felices, revitalizados.

Preguntada sobre la posibilidad de que sean las dos últimas temporadas de la serie, Ellen Pompeo ha preferido mantener la cautela. Ella prefiere pensar temporada a temporada, lo que a mí me suena a que no tiene pensado ser ella la causa de que la serie llegue a su fin en un futuro cercano. Habrá que ver también que el público no pierda el interés en ella, pero ABC está teniendo la suerte de que nuevas generaciones de espectadores van enganchándose a ella, sustituyendo así a aquellos que se han ido bajando del barco.

Por cierto, es verdad que su sueldo como actriz será de 575.000 dólares por capítulo, pero se espera que las ganancias por temporada de Pompeo se disparen más allá de 20 millones de dólares por otros conceptos. Hay medios que están apuntando que eso la va a convertir en la actriz mejor pagada de la televisión, pero es que Cuoco también aumenta sus ganancias por otras vías -aunque ahí Sofía Vergara las vence a ambas por sus acuerdos publicitarios-, así que sigue quedándose por detrás de la protagonista de 'The Big Bang Theory'.

Para acabar me gustaría finalizar unas palabras realizadas por la propia Pompeo para expresar el motivo por el que cree que se merece cobrar esa cantidad:

Tengo 48 años y he llegado al punto en el que siendo adecuado pedir por lo que merezco, algo que viene con la edad. Porque yo no soy la actriz más "relevante" ahí fuera. Sé que esa es la percepción de la industria porque que he sido este personaje durante 14 años. Pero la verdad es que cualquiera puede hacerlo bien en una serie durante una temporada o dos. ¿Puedes serlo 14 años años después? Eso es un jodido talento.

Vía | Deadline y Vulture