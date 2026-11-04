Quentin Tarantino se sincera sobre 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth': "Sentí que estaba decepcionando a Brad Pitt, me sentí mal"

2026 ha sido un año raro para el cine, y la prueba está en que la secuela de 'La red social' la ha dirigido Aaron Sorkin para que David Fincher pueda dirigir la secuela de 'Érase una vez en... Hollywood' con guion de Quentin Tarantino, que se ha metido a hacer teatro. Sin embargo, dentro de esta maraña de momentos extraños hay un poco de cordura: Tarantino acabó preocupándose por cómo le sentó a Brad Pitt su negativa a dirigir 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth'.

ACliff no hay quien viva

El cineasta se ha confesado en la revista Empire, señalando que cuando dejó el proyecto, que iba a ser su décima película, "sentí que estaba decepcionando a Pitt cuando no la hice. Me sentí mal al respecto".

Al fin y al cabo, el actor llegó a conseguir un Óscar como Cliff Booth, y ha hablado en varias ocasiones de que le encantaría continuar indagando en su personalidad, algo que podremos ver en 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth', que se estrenará el 25 de noviembre en cines antes de su llegada a Netflix.

Por suerte, Fincher, que llegó por sorpresa, estuvo dispuesto a dirigir la película: "Me quedé de piedra. ¿De verdad? ¿Crees que podría estar interesado? Hostia, sí, ¡enséñaselo!". El trato, eso sí, podría haber quedado en nada si Tarantino hubiera seguido siendo... bueno, Tarantino.

Las primeras veces que hablamos yo era como un tío tratando de convencer a una tía buena para follar conmigo. Estaba tratando de maniobrar para no decir nada que lo jodiera. Una de las cosas que hizo que esto funcionase fue mi emoción por ver a David haciendo mi material. Tengo mucho respeto como guionista, pero me parece que la gente cree que soy un director que solo escribe sus propias mierdas.

De momento, la película sigue siendo un misterio, pero es difícil no tener ganas de ver uno de los últimos puntos fuertes del año. ¿Fincher dirigiendo un guion de Tarantino? Cualquiera se resiste.

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