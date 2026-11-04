Hace 10 años Netflix estrenaba su serie más fastuosa y cara. Al príncipe Felipe no le hizo ni pizca de gracia

En la década de 2000, empezó a surgir la frase "televisión de prestigio" para referirse a aquellas producciones que se mostraban ambiciosas en cuanto a varias de las asignaturas por las que la televisión iba muy rezagada respecto al cine. Series cada vez mejor hechas en lo visual, con guion mucho más trabajado que de costumbre e incluso en la que el autor importaba.

Con la llegada del streaming ese concepto se diluyó pero aún así se seguían haciendo series que aspiraban al prestigio. Y el primer lustro de series de Netflix es un gran ejemplo. Y es que la plataforma que acababa de arrancar, como quien dice, su andadura con nota (ahí estaban 'House of Cards' y 'Orange is the New Black'), no quería dormirse demasiado en los laureles y lo apostó todo con una serie que con sus 100 millones de libras esterlinas (unos 118 millones de euros) se convirtió en la serie más cara de Netflix hasta la fecha. Y hoy cumple 10 años.

El peso de la corona

Estoy hablando de 'The Crown', drama que a lo largo de seis temporadas repasaba algunos de los grandes eventos en torno a la por entonces todavía viva reina Isabel II de Inglaterra. En esa primera temporada, de diez episodios, la joven Claire Foy se ponía en la piel de la recién llegada al trono en lo que se exploraba «el terrible impacto que eso causa en ella y en sus relaciones».

Como ejemplo, ella y Felipe, el duque de Edimburgo (Matt Smith) son «una pareja para los que el divorcio no era una opción», exponía el creador de la serie Peter Morgan hablando para la Asociación de Críticos estadounidenses. Para él, la familia real es gente que «no está acostumbrada a que les tomen en serio.»

Morgan, de hecho, no es nada ajeno a la figura de la monarca. Ya por entonces el dramaturgo había escrito 'La reina', protagonizada por Helen Mirren, y la obra teatral 'The Audience', más centrada en las audiencias que concede el monarca a los dignatarios que lo soliciten. Así que este era, de alguna manera, su siguiente paso lógico en esa fascinación por la casa real británica. Y, según aseguró en 2024, tampoco era el último.

Una casa real británica que, cuando fue consciente de que desde Netflix iban a hacer un drama sobre ellos, se mantuvo algo reservada (y preocupada) al respecto. Aunque, como suele pasar con los temas de palacio, reservada pero no demasiado. Durante los años Morgan oyó de todo, pero siempre de terceras personas. Su conclusión:

«Están muy nerviosos y muy emocionados. Creo que nos les gusta no tener el control pero también entienden que [un drama] sobre este tema con respeto es algo raro.».

Las reacciones de la familia real fueron variopintas. Meghan Markle contó a Oprah Winfrey que había visto algo de la serie con su marido Harry. Olivia Colman (Isabel II en las temporadas 3 y 4) recordó en 'The Graham Norton Show' un momento incómodo cuando le preguntó al príncipe Guillermo si la había visto y este respondió con un rotundo «No».

Algo parecido cuenta Matt Smith. Además de asegurar que ha oído que Isabel II sí que veía la serie, también contó a 'Today' una anécdota con un amigo y el príncipe Felipe que mostró que, desde luego, la existencia de la serie no le hacía ninguna gracia:

«Un amigo se sentó junto al [príncipe Felipe] en una cena. Y mi amigo no pudo aguantarse al final de la comida. Le dijo, "Felipe, tengo que preguntarlo ¿has visto 'The Crown'?" Y parece ser que se dio la vuelta y dijo "No seas ridículo".»

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