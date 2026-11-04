Judi Dench desvela que Daniel Craig mató a su personaje en la saga de James Bond. "Fue mi culpa, supongo"

En 1995, la franquicia de James Bond tomó un riesgo inusual en 'Goldeneye': sustituir a M, que hasta entonces había sido interpretado por Bernard Lee y Robert Brown, por una mujer: Judi Dench. Tras la sustitución de Brosnan por Daniel Craig, la actriz continuó interpretando al personaje hasta 'Skyfall' (con un pequeño cameo posterior en 'Spectre'), donde, en uno de los momentos más inesperados de la saga, moría tras siete películas. Una idea dramática y algo descabellada que la actriz no duda en cargar al mismísimo Bond.
M de Muerte
En su libro de memorias 'Is it too late to make a run for it?', del que Variety ha publicado un extracto, Dench culpa directamente a Daniel Craig de la muerte de su personaje: "Aparentemente, fue idea de Daniel que me mataran. Pero primero tuve que soportar la humillación de que Ralph Fiennes me despidiera. Gilipollas", dice, entre risas.
Se dijo en la prensa que lloré cuando me dijeron que me iban a reemplazar. Por supuesto que no lloré. ¿Por qué demonios iba a llorar después de veinte años gloriosos y ocho películas de Bond? Por cierto, es una más que Roger Moore, el 007 que más ha durado hasta ahora.
En su afán por no callarse nada, cuenta incluso cómo le dijeron que iban a matarla: "Me llevaron al restaurante Wolseley, creo que Daniel Craig no estaba ahí, y me dijeron que me iban a eliminar. Mi culpa, supongo. Desde 'Goldeneye', cuando el equipo se iba a Montecarlo y San Petersburgo y yo solo tenía tres días en Watford, les estuve rogando que me dejaran salir de mi despacho. Finalmente me dejaron... y me mataron". No se puede tener todo, por lo visto.
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